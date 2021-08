Gifhorn

Es war ein Montag, als ich in meiner Zeitungsrolle eine Flasche mit einer gelben Flüssigkeit fand. Mein Expertinnen-Auge identifizierte sofort Eierlikör. Definitiv selbstgemacht. Ohne Etikett. Ohne Zettelchen mit Nachricht. Ich vermutete eine Bekannte hinter dem Geschenk. Sie konnte zwar keine Ahnung davon haben, welche Rolle Eierlikör in meinem Leben spielt, hatte mir aber schon häufiger mal andere Köstlichkeiten vor die Tür gelegt. Am liebsten hätte ich mir sofort ein Gläschen eingeschenkt. Aber alleine Alkohol an einem Montagnachmittag trinken? Das kam mir schräg vor.

Ich war noch ein Kind, aber wenn mein Opa oder meine Oma Geburtstag hatten, gab es Eierlikör. Auch für mich. Was wohl daran lag, dass ich eine sechs Jahre ältere Schwester habe und – naja, es war ja Geburtstag, wer wollte denn dem Marjellchen, also mir, schon etwas abschlagen? Jedenfalls nicht meine ostpreußischen Großeltern.

Der Likör gehörte ebenso zu den Geburtstagsfeiern wie die liebsten Verwandten

Gereicht wurde der Likör in winzigen Bechern aus Schokolade. Zartbitter leider, weshalb ich, im Gegensatz zu den anderen Kindern, den Becher nicht so lecker fand. Es war schon damals der Eierlikör selbst, der meine Geschmacksnerven angesprochen hat. Vielleicht wirkte aber auch allein das Erlebnis, denn zu den entsprechenden Geburtstagen versammelten sich die mir liebsten Verwandten und wir Kinder lungerten zwischen der guten Stube und der Vorratskammer herum.

Jedenfalls bin ich auf Eierlikör geprägt, ebenso wie zwei andere Kinder der damaligen Runde. Wir schenken ihn uns gegenseitig zu diversen Anlässen, reden über seine Konsistenz, unsere Erinnerungen und zelebrieren ihn. Unsere Vorliebe hat bisher kaum jemand geteilt. Abgesehen von Udo Lindenberg, der nicht nur bekannt dafür ist, ebenfalls gerne Eierlikör zu trinken, sondern sogar damit zu malen. Grundsätzlich galt Eierlikör aber lange als schrulliges Oma-Getränk. Bis vor einiger Zeit gab es, wahrscheinlich aus diesem Grund, kaum Alternativen zu einer bestimmten Marke.

Ein Trend mit verschiedenen Geschmacksrichtungen

Als mir dann letztes Jahr eine Freundin den gut gelungenen Eierlikör einer kleinen Manufaktur anbot, fiel ich aus allen Wolken, weil nicht mehr nur Landfrauen mit diesem alkoholischen Getränk experimentierten. Auf einmal gab es einen Eierlikör-Trend und es kamen – wie auch schon beim Gin – auch Geschmacksrichtungen wie Himbeer oder Ingwer auf den Markt. Endlich sind sogar Profi-Trinkgefäße verfügbar. Eierlikör-Schleckschalen! Für den letzten Tropfen ohne Zungenakrobatik.

Zurück zur Flasche aus der Zeitungsrolle – sie lag ein paar Tage unberührt im Kühlschrank. Dann habe ich es nicht mehr ausgehalten und alleine ein Gläschen Eierlikör getrunken. Genüsslich habe ich mir die Erinnerungen eingeflößt und durch die Kehle bis ins Herz rinnen lassen. Am helllichten Tag. Am Wochenende ist das doch erlaubt, oder? Und wie haben die Omas immer so schön den Eierlikör für uns Kinder gerechtfertigt? Och, so ein Likörchen schadet doch nicht.

Von Anke Weber