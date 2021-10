Gifhorn

Am Anfang hatte der neue Hund nur Augen für mich. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt. Die Leine hing locker durch und der junge Rüde aus dem Tierschutz wich quasi nicht von meiner Seite. Ich dachte schon, ich hätte Lassie gekauft. Also diesen Über-Hund aus dem Film, den sich früher jedes Kind gewünscht hat. Inzwischen weiß ich, dass mein Hund keine andere Chance hatte, als sich an meine Fersen zu heften. Er war in einer ihm völlig unbekannten Welt gelandet und darauf angewiesen, sie sich von mir zeigen zu lassen.

Er brauchte nur ein paar Wochen, bis er kapiert hatte, wie hier alles so läuft. Seitdem geht es auf unseren Spaziergängen ganz nach seiner Nase. Natürlich kenne ich das Prinzip auch von anderen Hunden. Gefühlte Ewigkeiten verharren sie an Straßenrändern, schnüffeln sich fest und scheinen höchst interessante Erkenntnisse aus dem Gras zu ziehen. Und wir Beiläufigen am anderen Ende der Leine stehen im kalten Wind und fragen uns, was unsere Gefährten da mal wieder entdeckt haben.

Ich kenne jetzt den Wohnort fast jeder Maus im Zwei-Kilometer-Radius

Im Laufe meines Lebens haben mir meine Hunde regelmäßig Schädel, Knochen, Kadaver und weitere Fundstücke präsentiert, die ich als Riech-Dilettantin niemals aufgespürt hätte. Mir wurde die beginnende Läufigkeit von Hündinnen angezeigt, lange bevor deren menschliches Rudel davon Kenntnis hatte. Und dank meines aktuellen Hundes kenne ich den Wohnort fast jeder Maus im Zwei-Kilometer-Radius.

Da hat jeder Hund so seine Prioritäten. Grundsätzlich gibt es aber immer den einen Blick, sobald etwas entdeckt wurde. Diesen Blick, der triumphierend nach Anerkennung in der menschlichen Mimik sucht. Schnell folgt die Enttäuschung – der Mensch findet den Schiet-Haufen gar nicht so toll. Und erahnt das Eichhörnchen nicht, das erst wenige Minuten zuvor den beschnüffelten Baumstamm erklommen hat.

Ach übrigens, hier haben sich in der Nacht Fuchs und Dachs gekloppt

Ständig scheint mein Hund zu sagen: Ich rieche was, was du nicht siehst. Und es ärgert mich, dass ich nicht mitreden kann. Was der Hund da täglich erschnüffelt, gleicht ja quasi dem Polizeibericht: Ach übrigens, hier haben sich in der Nacht Fuchs und Dachs gekloppt. Will man doch wissen!

Mein Hund verfügt also über sehr viel geheimes Wissen. Nicht nur Waldtiere betreffend, sondern auch Menschen. Wenn ich mich frage, ob die Post schon durch ist – mein Hund weiß es. Er könnte mir mitteilen, was jemand gegessen hat, mit wem jemand Zeit verbracht hat und was bei dieser Begegnung gemeinsam unternommen wurde. Faszinierend. Abgesehen von ein paar Fährten, die ich optisch identifizieren kann, bin ich völlig ahnungslos. Schade. Oder auch nicht. Wahrscheinlich wäre mir das sowieso zu viel Information.

Tatsächlich sollte ich lieber eine Ode an meinen Geruchssinn formulieren. Immerhin beschert er mir jeden Abend auf dem Sofa zuverlässig größtmögliches Glück – den Duft von warmen Hundepfoten neben mir.

Von Anke Weber