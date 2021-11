Gifhorn

Zeitumstellung war ja schon. Doch es kommt mir so vor, als hätte jemand erneut die Uhr zurückgestellt. Um ein ganzes Jahr. Als würde ich in diesem nervigen Murmeltier-Film feststecken und einen ungeliebten Winter noch einmal erleben müssen.

Immerhin bin ich gut ausgerüstet. Zwei Tausender-Puzzle liegen noch griffbereit im Regal und genug Klopapier ist auch da. Obwohl letzteres ja sowieso aus dem Fokus geraten ist. Die Menschen haben einen ganz neuartigen Mangel entdeckt: Weihnachtsgeschenke-Knappheit. Während sich letztes Jahr alle darum gesorgt haben, ob es mit dem Familientreffen klappt, breitet sich nun offenbar Geschenke-Panik aus.

Wo das fehlende Papier gelandet sein könnte

Es gibt Engpässe, erfahre ich aus den Schlagzeilen. Genannt werden weltweit zusammengebrochene Lieferketten, die Chip-Krise und Rohstoffmangel. Normalerweise würde ich sagen: Kauft Bücher! Aber sogar das Papier ist knapp. Wüsste ich es nicht besser, würde ich vermuten, dass es vor Monaten komplett in die Klopapier-Produktion geflossen ist.

Für mein 19-jähriges Patenkind hatte ich als Weihnachtsgeschenk Vinyl geplant. Also eine Schallplatte. Das Album ist frisch erschienen und digital kann sich das Werk schon jeder Mensch anhören. Aber als Vinyl wird es erst im Frühjahr geliefert. Material-Engpässe eben. Wenn das Exemplar eintrifft, fiebert der Junge längst der überübernächsten Neuerscheinung entgegen. Im besten Fall wird es ein schönes Sammlerstück.

Dieses Geschenk sorgt sogar noch für ein gutes Gesprächsthema

Um den Künstler zu unterstützen, habe ich die Platte trotzdem vorbestellt. Insgesamt denke ich jetzt aber bezüglich der Weihnachtsgeschenke komplett um. Ich besitze noch eine Hip-Hop-Schallplatte aus der Zeit, als dieses Musik-Genre in Deutschland gerade erst aufkam. Die schenke ich meinem Patenkind. Dann hat der Junge etwas in der Hand und wir haben sogar noch ein richtig gutes Gesprächsthema.

In diesem Sinne empfehle ich einen Blick in die Schränke. Second-Hand ist im Trend. Findet sich irgendwo bei den älteren Generationen noch eine halbwegs intakte alte Trainingsjacke, ein übergroßer Strickpullover oder ein Trenchcoat? Das könnte etwas für die nicht mehr ganz kleinen Enkelkinder sein. Altersunabhängig kommt auch ein Schmuckstück in Frage, das man selbst schon abgelegt hat.

Eine letzte Option bleibt immer

Eine spaßige Alternative zu ernstgemeinten Geschenken ist Schrottwichteln. Wir haben das in der Familie mal gemacht. Es war einer der lustigsten Weihnachtsabende, an die ich mich erinnern kann. Einen allgemeinen Weihnachtsgeschenke-Mangel gibt es also gar nicht. Die Welt ist voller Zeug, das verschenkt, gewichtelt und getauscht werden kann. Und allen, die sich ohne das gefühlt einzig mögliche Geschenk, das absolut nicht herbeizuschaffen ist, nicht zu ihren Liebsten trauen, bleibt sogar noch eine weitere Option – die pandemiebedingt leicht zu begründende Flucht in den Winterschlaf. Er könnte vielleicht alle unsere Probleme lösen.

Von Anke Weber