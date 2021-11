Gifhorn

Es gibt eine Reihe heißer Getränke, die einen nasskalten Tag besser machen: Heißer Apfelsaft, Salzkaramell-Tee und natürlich Glühwein. Aber keines davon bereitet die gleiche Glückseligkeit wie ein heißer Kakao. Und damit meine ich nicht das Pulver, das Kindern in die Milch gerührt wird oder das gruselig verwässerte Zeug, das sich manche Cafés trauen, auszuschenken.

Es geht um echten Kakao. Natürlich habe ich als Kind auch das hellbraune Pulver aus gelben Packungen geliebt. Aber es war etwas ganz anderes, wenn meine Oma mir in der anbrechenden Dunkelheit aus echtem Kakaopulver, das sie sonst nur zum Kuchenbacken verwendete, einen Kakao anrührte. In meiner Erinnerung kehrte ich verfroren vom Rollschuhlaufen zurück oder war aus Gründen im Ungleichgewicht mit mir selbst und der Welt.

„Alles in allem kam die Prozedur einer Zeremonie gleich“

In solchen Fällen kam es vor, dass meine Oma Milch in einem Kochtopf erhitzte und ihr kostbares Kakaopulver durch ein Sieb in diese rieseln ließ. Es wurde dann ausgiebig gerührt und es war sehr viel Zucker nötig, um das bitter anmutende Getränk für den Geschmackssinn eines Kindes kompatibel zu machen. Deshalb wurde auch etwas Zartbitterschokolade in der Milch geschmolzen und das Ganze mit Zimt verfeinert. Alles in allem kam die Prozedur einer Zeremonie gleich. Ich durfte mir, mit der Nase über dem Topf, den heißen Schokoladenduft zufächeln und mich anschließend mit dem dampfenden Getränk aufs Sofa kuscheln. Mit dem ersten Schluck war die Welt augenblicklich eine bessere.

„Kakao ist quasi mein winterliches Feierabend-Bier“

Im Laufe der Jahre habe ich unzählige Varianten dieser heißen Oma-Schokolade für mich zubereitet. Mit der Entwicklung meines Geschmackssinns, haben sich auch die Zutaten verändert. Ich verwende nun Pflanzenmilch, hundertprozentige Kakaomasse und kaum noch Zucker, dafür umso mehr Muskat, Chili und eine Prise Salz. Nach wie vor inhaliere ich den schokoladigen Duft aus dem Topf wie eine Droge. Schon für diesen Moment lohnt sich die Zubereitung eines heißen Kakaos. Ihn zur blauen Stunde, also im Restlicht nach Sonnenuntergang, mit Blick in den beginnenden Abend zu trinken, besänftigt mein Gemüt und lässt mich lächelnd aufatmen. Es bereitet mir ausgesprochene Freude, diesen Moment zu zelebrieren. Kakao ist quasi mein winterliches Feierabend-Bier. Während ich ihn trinke, lasse ich mein Tageswerk Revue passieren, mache mir Gedanken zu anstehenden Themen oder genieße einfach die Stille.

Seit einiger Zeit stoße ich nun im Internet immer wieder auf Menschen, die Kakao-Zeremonien durchführen. Aber was genau ist das? Zunächst einmal eine lange Tradition bei den Inkas und Mayas und hierzulande offenbar ein Trend. Echte Regeln gibt es dabei nicht. Grundsätzlich wird eben Kakao getrunken und sich dessen Wirkung achtsam hingegeben. Von Meditation über Gespräche bis hin zu Tanz ist alles möglich. Also auch, auf dem Sofa zu sitzen und die blaue Stunde zu zelebrieren. Meine Oma hatte echt Ahnung.

Von Anke Weber