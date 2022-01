Gifhorn

Ich habe eine winzig kleine Katze gefunden. Mitten im Wald. Sie ist hellbraun mit weißen Pfoten und lag im nassen Dreck auf dem Laub. Weil ich sogar Empathie für Kunststoff- und Stofftiere habe, konnte ich sie nicht so einfach dort liegenlassen.

Einem ersten Reflex folgend, wollte ich sie mit nach Hause nehmen, säubern und als Glückskatze auf meinem Schreibtisch beherbergen. Dann aber wurde mir klar, dass wahrscheinlich ein Kind sie sehr vermissen würde. Mein Mann und ich waren mit dem Hund auf einem Waldweg unterwegs, auf dem ich zuvor schon manchmal Kinder gesehen hatte.

Zweige boten ihr auch bei Wind einen Halt im Busch

Vorsichtig putzte ich der Katze den Dreck von ihrem Kunststoffkörper und setzte sie in einen Busch, ungefähr in Höhe eines Kinderkopfes. Mit den Zweigen zurrte ich sie etwas fest, um ihr auch bei Wind einen Halt zu geben. Bevor wir gingen, drehte ich mich noch einmal zu ihr um. Arme kleine Katze.

Mein Mann betrachtete die langwierige Prozedur amüsiert, schritt aber, weil es nieselte, ins Warme strebend voran. Später meinte er, ich hätte eine Inselbegabung. Ich finde Sachen, die auf dem Erdboden liegen oder im Gebüsch hängen. Schon am Tag zuvor hatte ich im Matsch Kopfhörer entdeckt. Diese kleinen, die oft beim Joggen getragen werden und eigentlich Ohrhörer beziehungsweise In-Ears heißen. Die hatte ich ebenfalls in einen Busch gehängt, obwohl sie vielleicht gar nicht mehr funktionierten. Sie waren ebenso nass und dreckig gewesen wie die Katze.

Der Ohrring ist sogar schon einmal nach Bremen gereist

Wir sind den Weg seitdem nicht wieder gegangen, ich habe also keine Ahnung, ob sie inzwischen gefunden worden sind oder noch so einsam dort hängen wie der silberne Ohrring an meiner Gartenpforte. Er baumelt da nun schon seit Wochen am Metallgeflecht und ich weiß weder, wer ihn dahingehängt hat, noch wem er gehört, obwohl ich ein bisschen herumgefragt habe. Der Ohrring ist sogar schon einmal nach Bremen gereist, weil ich dachte, er gehöre einer Bekannten, die bei mir zu Besuch war. Fehlanzeige. Also nahm ich das Schmuckstück wieder mit nach Hause und hängte es, in der Hoffnung auf ein Happy End, zurück an die Pforte. Vielleicht werde ich den Ohrring irgendwann vorübergehend vergessen und mich später fragen, was mit ihm geschehen ist.

So erging es mir jedenfalls mit dem roten Schuh, der vor Jahren an einem Ast im Wald hing. Ein hochwertiger Kinderschuh. Wochenlang verfolgte ich sein Schicksal. Und ich war nicht die einzige. Eines Tages traf ich direkt unter dem Schuh auf eine Frau mit Hund und wir gerieten ins Gespräch. Unser Thema – natürlich der Schuh. Seitdem bin ich mit ihr locker befreundet und wir machen gelegentlich gemeinsam einen Hundespaziergang. Treffpunkt ist selbstverständlich unser Schuhplatz. Wenn also ein roter Kinderschuh im Baum zu einer so schönen Freundschaft führen kann, dann bin ich mal gespannt, was der silberne Ohrring so auf Lager hat.

Info: Das Buch „Mein Landleben“ ist im Buchhandel erhältlich. Sie erreichen die Autorin unter E-Mail: autorin@anke-weber.de; Instagram: https://www.instagram.com/ankeweber_author; facebook: https://www.facebook.com/ankeweberautorin

Von Anke Weber