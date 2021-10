Gifhorn

Moin. Und schon verschenkt die neue Ampel-Koalition ihre erste Chance. Jeder Kaffeeladen, jede Dekobude hat die Regale voll mit Halloween-Krempel, Kürbisse wohin das Auge blickt. Und was passiert in Berlin? Nix!

Dass sich Olaf Scholz sagen wir mal nen schicken Anzug mit Skelett drauf schneidern läßt oder mit Saskia Esken zusammen auftritt, um mit Halloween ein Zeichen zu setzen, daß jetzt alles viel lustiger wird als mit den Spaßbremsen Merkel und Helge Braun. Hubertus Heil könnte sich als Benzinpreis verkleiden, das wäre gruselig 2.0. Nein, unse neuen Politiker verweigern sich dem Halloween-Spaß! Man muß sich auch mal für neue Feste öffnen, die unser Nato-Partner erfunden hat.

Das passende Motto für die neue Regierung ist auch schon da

Dann freu ich mich auf einen 31. Oktober, an dem sich das ganze neue Kabinett als Grusel-Ampel vorstellt und die Bürger noch mehr in Angst und Schrecken versetzt als sowieso schon. Denn eigentlich passt kein Motto so gut zur neuen Regierung wie „Süßes oder Saures“. Krist Du Mietendeckel und Mindestlohn, mußt Du zahlen weiter Soli und Kalte Progression. Ätsch. – Gut, wenn ichs jetzt richtig überlege, müssen die sich an Halloween gar nich mehr verkleiden, reicht auch so, daß man sich gruselt.

Und wie in jedem Jahr am letzten Oktoberwochenende schalten die Uhren nachts ne Stunde zurück und schwuppdiwupp wenn man Sonntag morgens aufwacht, hat man ne Stunde länger gepennt und es is Winterzeit und dunkel draußen, als ob Putin den Gashahn zugedreht hätte. Wie jedes Jahr gibt’s auch wieder die Diskussion, ob diese Uhrenumstellerei sinnvoll is oder Blödsinn, ob man davon früher Krebs kriegt oder die Kühe weniger Milch geben, jede hat ne Meinung, keiner weiß Bescheid.

Sogar die Funkuhr hat die Schnauze voll

Alle sagen: Was soll dieser Scheiß, zweimal im Jahr nerven wir uns hier einen ab für nix und wieder nix – laßt uns den Dreck doch abschaffen, wenn sowieso alle dagegen sind. Ja, so einfach is das nich, es gibt drei Dinge, die kann kein noch so mächtiger Herrscher abschaffen: den Tod, den Soli und die Zeitumstellung. Jedes Jahr dieselbe Frage: werden die Uhren nu vorgestellt oder zurückgedreht. Anderen morgen weiß keine Sau mehr wie späts wirklich is, sogar die Funkuhr hat die Schnauze voll, weil irgendein Doofkopp sie dauernd zurückgestellt hat.

Bis man sich drangewöhnt hat, stuhlgangmäßig und so weiter, is schon wieder Umstellung auf Sommerzeit und der Zirkus geht von vorn los. Es is, wie’s is. Laßt uns das Beste draus machen, einfach länger schlafen und uns freuen, dasses morgens schon hell is, wenn wir frühstücken, und abends schon um fünf bei Eintreten der Dunkelheit die erste Pulle Pils freigeschaltet werden darf. Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer