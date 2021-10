Gifhorn

Moin. Das ganze Jahr eine einzige Orgie an Festen mit Gemüse. Fängt an mit Spargel, dann Heidelbeeren, Kirschen, Mirabellen, Zwetschgen und jetzt im Herbst geht’s richtig los: Überall sind Erntefeste, da nagelt die Dorfjugend Schilfmatten an ihren alten Miststreuer und fährt grölend durche Gemeinde. Das is das Fest hauptsächlich fürs junge Gemüse, das noch ordentlich Alkohol verträgt.

Für die älteren Semester gibt’s die Wildwochen in den Speisegaststätten mit totem Reh und Schwarzkittelgulasch. Gerne auch dabei die Pfifferlingswochen, wo der bis nahe an der Geschmacklosigkeit gezüchtete Pilz über das Schnitzel gestreut wird. Mehr außerhalb finden die Apfelwochen statt, da kann man seine eigenen Äppel hinbringen und zu Saft zermanschen lassen. Wenn man Pech hat, sind in der Stadt auch noch Weinwochen, wo ein Bundesland den selbstgemachten Alkohol präsentiert samt Königin dabei.

Wozu sind eigentlich Kartoffelfeste da?

Eher noch im Kommen sind die Kartoffelfeste, da hat sich noch nicht richtig rauskristallisiert, was man da eigentlich soll: Kartoffelschnaps saufen, Pommes fressen oder die Erdäppel am Stock über Gestrüppfeuer anwärmen.

Die Königin der Herbstorgien ist allerdings das Kürbisfest oder gleich die Kürbiswochen. Da stapelt der Kürbisfarmer 1000 von den bunten Ballons zu eine Pyramide vor seine Scheunentür und das war‘s. Denn mit dem beknackten Kürbis kann man nich viel anfangen. Fressen kann man bloß die mickrigen – zur Not – als Suppe, wenn man ordentlich Brühe dabei tut oder besser ein Kilo Schweinemett rein – ansonsten is der Kürbis für den Endverbraucher zu nix gut. Der Kürbisfarmer zertrümmert die Riesenteile auch nur, um an die 24 Kerne zu kommen, die da drin sind, da macht er dann Öl von. Ich finde, da müsste man sich mal Ersatzverwendungen für das ungenießbaren Zeug überlegen.

Quelle: Catherine Langlotz

Der Treckerfahrer sagt: Diese Alternativen gibt s zum Kürbisfest

Zum Beispiel könnten man die auf den vielen Kleinkaliberschießständen kaputtballern, macht doch mehr Spaß als Scheibenschießen. Kürbisfußball kann ich mir auch vorstellen, nach jedem Ballkontakt kommt ne neue Pille auf den Rasen und wird zu Matsch geschossen. Da kriegt Fußball doch ne ganz andere Dimension, nur wer den Kürbis heil ins Tor kullert, kriegt nen Treffer angerechnet. Für den Ostfriesen bietet sich Kürbis-Boßeln an und im Harz kann man die dicksten Ottos den Berg runterrollen und die jungen Männer des Dorfes müssen hinterherjagen. Auf Dauer bietet sich sogar statt Kürbiswochen eine niedersächsische Kürbisiade als alternative Sportveranstaltung an.

Soviel zu den herbstlichen Orgien, ich glaube ich nutze davon hauptsächlich die Wildwochen und zieh mir nen Hirschragout mit Pilze rein. Munter blieben.

Günther, den Treckerfahrer, gibt es auch täglich bei radio ffn.

Von Dietmar Wischmeyer