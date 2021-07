Gifhorn

Moin. Gab’s diese Mistviecher früher eigentlich auch schon? Sobald Du länger als zehn Minuten durchn Wald oder hohes Gras latschst, hast du ein oder mehre davon irgendwo sitzen: Zecken. Die Rache der Natur am Menschen, der in ihr rumläuft. Nich bloß daß die unser Blut raussaugen, nein danach kacken sie auch noch in die Wunde rein und damit drin sind üble Krankheitserreger, hauptsächlich Borreliose wovon man kaputtgeht.

Weil die Zecke aber den normalen Menschen nicht erreicht, der den ganzen Tag inner Bude sitzt und Fußball oder Netflix guckt, hat sie sich den Hund als Lieferdienst ausgeguckt. Der nämlich guckt kein Fußball und buddelt lieber im Wald nach Mäusen. Bei der Gelegenheit kriecht die Zecke heimlich in sein Fell und reitet auf ihn in Herrchen und Frauchens Wohnung.

Hätten die Zecken die Corona-Impfung organisiert, wären wir alle das dritte Mal durch

Kaum angekommen, wird die Lage gepeilt und statt bloß Bello und Fifi auszusaugen, springt der Zeck auf den Menschen über und infiziert ihn auch noch, das undankbare Biest. Wenn eine staatliche Behörde die umständliche Nahrungssuche wie bei einer Zecke organisieren müßte, das würde im Leben nicht klappen. Hätten die Zecken allerdings die Corona-Impfung organisiert, wären wir jetzt schon alle das dritte Mal damit durch.

Abends wird’s nich besser. In der Dämmerung kommt nämlich die Mücke erst richtig auf Touren und in der Nacht hat sie ihr Jagdgebiet in unser Schlafzimmer verlegt. Während sie tagsüber ohne große Geräusche einfach ein Loch in uns reinbohrt, Blut absaugt und wieder verschwindet, macht sie nachts auch noch diese ekeligen Geräusche, damit wir nicht schlafen können.

Das typische Tapetenmuster des Sommers aus zerquetschten Mücken und Blut

Ist die Mücke eigentlich blöd? Würd ich sagen! Statt uns in Ruhe zu stechen im Schlaf, wird solange rumgesirrt, bis wir wach werden und das Biest umbringen. Davon entsteht dann auf Dauer dieses typische Tapetenmuster des Sommers gebildet aus zerquetschten Mücken und unserem Blut.

Was kann man gegen die Biester unternehmen? Im Schlaf Zigarre rauchen hilft auf jeden Fall, is aber brandgefährlich. Dann kann man Gift versprühen, geht davon aber auf Dauer auch selbst von kaputt. Ökologisch einwandfrei wäre es, wenn im Schlafzimmer Schwalben brüten, die halten die Bude sauber von der sirrenden Brut. Allerdings machen die ganz schön Krach und kacken auch rund um sich zu.

Bleibt also bloß die abendliche Jagd auf die Mücke mit der zusammengefalteten Zeitung. Da sind wir dann doch wieder froh, daß wir das Kreisblatt noch im Abo haben.

Munter bleiben!

Günther, den Treckerfahrer, gibt es auch täglich bei radio ffn.

Von Dietmar Wischmeyer