Gifhorn

Moin. Ach sagte ich so zu unser Omma, wofür brauchen wir dies Jahr denn nen Baum. Wenn, dann lass uns doch ne schöne Plastiktanne bestellen gleich mit Lichterkette fertig drangefriemelt, hast keinen Ärger. Un jetzt hab ich gelesen, kann man auch noch Plastiknadeln im Tausenderpack einzeln bestellen fürn Teppich. Das schöne bei die is: kann man jedes Jahr wiederverwenden. Nä, sagt Omma, das is unnatürlich. Der Geruch nach Tannenwald, der wäre doch so schön.

Was soll ich sagen, bin ich doch noch los und hab ne echte Fichte ausn Wald geholt. Und nachts dachte ich noch, was is das fürn Krach unten im Flur. Waren doch ein paar blinde Passagiere mit die Fichte mit reingekommen, vier Mäuse hat die Katze gepackt. Unser Omma morgens mitte Nerven zu Fuß: Wer weiß, wer noch alles mit den Baum inne Wohnung gekommen is, ich sollte alles absuchen, ob sich nich nen Marder oder Waschbär irgendwo versteckt hält. Ich bins leid, nächstes Jahr kommt der Baum eine Woche in Quarantäne aufn Hof, kannste ja nich wissen, ob sich da nich ne ganze Kompanie Borkenkäfer oder sogar nen Wolf mit dem Baum bei uns einnisten.

Nu wird’s aber noch bekloppter, jetzt solls auch noch vegetarische Weihnachten geben, also nix mit Gänsebraten, fängt womöglich schon Heiligabend an mit keine Würstchen. Nä, sagt unser Omma, das kommt überhaupt nich infrage, sie kenne noch das Runkelweihnachten nachn Krieg, als es nix gab, da haben se ne Runkel als Gans verkleidet und so getan, als ob sie die als Braten aufn Tisch hätten. Hab ich sie gefragt, wasses denn Heiligabend gegeben hätte, Runkelwürstchen?

Ach was, da lagen kleine braune Knüppel neben dem Kartoffelsalat als Würstchendekoration, gegessen wurde nur der Salat und glaub man nich, dass der mit Mayonnaise war, das waren bloß Kartoffelstücke in Wasserdressing und ein paar Tropfen Milch, dasses wenigstens weiß aussah. Das war vegetarisches Weihnachten nachn Krieg, und zu sowas wollen die zurück. Die sind doch alle nich bei Trost heutzutage. Da hat unser Omma wieder mal recht.

Frohe Weihnachten und... munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer