AZ-Kolumne „Günthers Woche“: Lautsprecher effektiver als Sirenen-App

Gifhorn

Moin. Nich alles was digital is, funktioniert besser als vorher, oft sogar schlechter oder gar nicht. Sagen wir mal Alarmieren im Katastrophenfall. Wenn Dir dein Smartphone sagt, dass demnächst ne Überschwemmung oder nen Feuer droht, glaubst Du dem ja nicht unbedingt.

Weil über diesen Kanal kommt ja auch jede Menge anderer Blödsinn, den Du ignorieren musst, um nich komplett durchzudrehen, die ganzen Instagramm-Bilder der Gören, der geknipste Fraß von den Freunden am Abend vorher oder lustige Videos, die dir dauernd ungefragt auf die Augen geknallt werden.

Dass so ein Gaga-Medium nich dazu taugt, Menschen auf den Ernstfall hinzuweisen, ist doch logisch. Nimm dagegen die Sirene, die verschickt keine Katzenvideos, die kannst du ohne App empfangen, für den Krach musst du nich mal Strom zuhause haben und weghören oder abstellen kannste die auch nicht.

Riesentröte besser als Smartphone-App

Warum haben viele Städte die dann abgeschafft – fragen die sich allmählich wohl auch. Innenminister Pistorius will se nun wieder einführen, endlich mal ne gute Idee – hoffentlich kommt keiner auf das schmale Brett, eine Sirenen-App fürs Smartphone aufzulegen – nein es geht um die Riesentröten aufm Dach. Und wenn die Losheulen, guckst du auf die Uhr, isses dann nich 12 Uhr am ersten Sonnabend des Monats, dann sollstest du dich auf was gefasst machen.

Der Kompromiss zwischen Landwirte und Naturschützer heißt hier Niedersächsischer Weg und is jetzt ein Jahr alt. Diese Woche haben sich die die Beteiligten gegenseitig aufe Schulter geklopft, was für schweinegeile Typen sie doch waren, als se sich den Weg ausgedacht haben. Es geht kurz gesagt um mehr Blühstreifen, wo eh nix anderes richtig wächst und Wälder mit tote Bäume, die man nich aufräumen muss, weil das alles der Käfer und seine Kumpels naturnah erledigen.

Is ne dolle Sache und auch gut, dass man das hingekriegt hat. Nachdem also Landwirte und Bienenflüsterer wieder Kumpels sind, muss jetzt eigentlich der Niedersächsische Weg Nr. 2 folgen, der Kompromiss zwischen Natur und Energiewender, da bahnt sich nämlich der nächste Konflikt an. Die Landesregierung will viel mehr Windräder bauen, sogar im Wald und wenn erst der Südlink durch die Landschaft gefräst wird, dann geht’s richtig ab.

Ne neue Schnellbahntrasse durchs Auetal

Wen haben wir noch, ach so die Bahn, die will ne neue Schnelltrasse durchs Auetal prügeln. Sicher. Da kann man nur hoffen, dass sich schnellstmöglich überall die Gelbbauchunke breit macht, sonst wird der Niedersächsische Weg komplett asphaltiert. Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer