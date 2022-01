Gifhorn

Der Harz will sein Image verbessern, nich bloß ne Absteige für Busrentner sein, sondern auch für den ihre Nachkommen. Ich sag mal so: Nacktrodeln und Nacktwandern waren schon die richtigen Ideen, aber hat anscheinend noch nich gereicht: Danach hamse gebaut: Baumwipfelpfade und Hängebrücken zwischen zwei Bergen, und jetzt sollen die Touris kommen und nich bloß Sonntags mitn Motorrad aus Hamburg und die Berge rauf und runter bügeln.

Wenns der Harz schafft, is das doch auch mal ne Idee für andere Tourismusregionen in Niedersachsen. Sagen wir mal anne Küste, wo alles zugeprengelt is mit Windrädern, könnte man einen Windradwipfelpfad bauen für Extremtouristen: Immer wenn der Propeller vorbeikommt, schön die Runkel einziehen – sonst isse ab. Über das Dreieck Salzgitter müsste man ne Hängebrücke bauen, da kann man den Stau aufe A7 bis runter nach Bockenem beobachten – ich meine, wenn man nich selber drinsteht, ist das doch die reinste Erholung. Und jetzt, wo Gorleben auch kein Endlager mehr sein darf, macht man da nen Widerstands-Freizeitpark draus mit an Gleise ketten, Wasserwerfer und wohnen im Original nachgebauten Hüttendorf aus Plastik.

AKW Emsland strahlt nur noch ein Jahr

Windparks an der Küste. Quelle: DB RWE

Niedersachsen hat soviel touristische Attraktionen, die wachgeküßt werden könnten – AKW Emsland ein Jahr strahlt das nur noch, schnell noch zum Baden hinfahrn, noch wird die Ems geheizt, im Dezember is planmäßig Schluss. Aber wer weiß. Brüssel hat gesprochen und behauptet, Atomkraft gehört zu den grünen Energien, weil es kein CO2 in die Luft bläst. Schöner Mist und jetzt haben wir hier vierzig Jahre versucht, aus dem verstrahlten Kram wieder auszusteigen, und da fällt uns die eigenen Landsmännin, ehemals Flinten-Uschi, in den Rücken.

Das AWK Emsland. Quelle: Friso Gentsch

Naja ein Glück, dass wir Grohnde erst vor ner Woche abgeschaltet haben. Ich sag mal, solange der Grill noch warm ist, lasst uns noch ne Wurst draufschmeissen. Brennstäbe liegen ja sicher auch noch überall rum. Junge, Junge das war knapp, beinahe hätten wir die Zukunft der Kernenergie verpasst und müssten unsern grünen Strom aus Frankreich und Polen importieren, quasi Westlink und Ostlink. Und Putin könnte uns erpressen, weil wir ihn sein Gas für unse Brückentechnologie brauchen.

Naja is ja noch mal gut gegangen, Grohnde is noch warm, jetzt muss bloß Robert Habeck seinen Marschbefehl geben und der Meiler zieht wieder an. Seine Wähler finden das wahrscheinlich nich ganz so prall, aber ich sag mal so „willkommen in der Welt der Erwachsenen“, so isses inne Politik, da kann man nich immer das machen, was seine Wähler wollen – und außerdem: Nächste Wahl is erst wieder 2025, bis dahin is auch der Grünenwähler hauptsächlich froh, dass noch genug Saft ausse Steckdose kommt.

Von Dietmar Wischmeyer