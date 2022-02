Gifhorn

Moin. Der Staatsgerichtshof in Bückeburg hat in dieser Woche entschieden: Die Landesregierung darf nicht weiter heimlich Wölfe abknallen, die ihr nicht passen. Keine Ahnung, ob die kriminellen Wölfe jetzt per Plakat vorher zur Fahndung ausgeschrieben werden müssen oder ob die Wölfe selbst über ihren Berater anfragen können, ob sie demnächst dran sind – also ähnlich wie bei der Stasi-Behörde.

Geklagt gegen die Heimlichtuerei beim Wölfeschießen hatten Nabu und der Verein „Freunde freilebender Wölfe“, weil die letzten fünf Abschüsse ganz normale Steuerzahler unter den Isegrimms getroffen hatten und nicht die geplanten Grauen Räuber. Überhaupt, sagen die Wolfsfreunde, hilft diese Abknallerei gar nicht beim Schutz der Nutztiere, weil das die Rudelstrukturen stört. Mein Reden: Es wär‘ natürlich effektiver, man würde gleich alle Nutztiere abknallen, dann könnte sich der Wolf seine Übergriffigkeit sonstwo hinstecken, aber auf mich hört ja keiner.

Bleibt die Frage nach einer Art von Kirchenasyl für Isegrimm

Naja, jedenfalls wissen die Wölfe jetzt, wenn es ihnen an den Kragen geht. Ob die dann sone Art Kirchenasyl bei den Nabu-Geschäftsstellen beantragen können oder wie das laufen soll, darüber haben sich die Richter in Bückeburg nich weiter Gedanken gemacht.

Weiter geht’s mit des Wahnsinns fetter Beute: Voller Spannung erwarten wir den härtesten Wahlsonntag seit Jahrzehnten. Dieter Nuhr, Lady Bitch Ray und Wilsberg schreiten zur Wahl: und es wird – haltet Euch fest – Frank Waltraut Steinmeier. Nich wie Erich Honecker mit 99,9 %, nicht mal mit 95 % wie Fritze Merz bei seiner Wahl zum Parteivorsitzenden – is aber egal, es wird auch so reichen.

Darauf einen doppelten Schluck aus der Wodka-Pulle

Steinmeier wollte auch mal Bundeskanzler werden und hat die SPD in ein tiefes Loch kandidiert – siehst du und nu is doch noch was aus ihm geworden, guck ma einer an. Sogar ne zweite Amtszeit, das haben bisher nur Theodor Heuß und Richard von Weizsäcker geschafft. Heinrich Lübke und Hotte Köhler haben in der zweiten innen Sack gehauen, es steht also statistisch 50 zu 50, daß Frank Waltraut die fünf Jahre komplett durchzieht.

Scholz als Kanzler, Stoney als Bupräser, beide kommen aus der Schröder-Clique, darauf einen doppelten Schluck aus der Wodka-Pulle. Zwei Sprechautomaten in Spitzenämter und alle vonne SPD und keiner is ne Frau.

Wenn jetzt noch Margot Kaessman die erste überkonfessionelle Päpstin des synodalen Wegs wird und Luisa Neubauer Deutsche Uno-Botschafterin, dann vergess ich sogar, daß Claudia Roth ne noch häßlichere Brille gekauft hat. Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer