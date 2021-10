Gifhorn

Moin. Nä, nich schon wieder kein Papier aufn Lokus wie letztes Jahr, als das Zeug gehamstert wurde aus den Superläden. Diesmal ist Papier generell knapp, also insgesamt: Es soll schon Zeitungen geben, die mit weniger Seiten gedruckt werden. Gut, man könnte auch Papier sparen, indem man Radio hört oder die Artikel als Augenpulver druckt, sind ja doch meist Brillenträger, die heute noch gedruckte Zeitungen lesen.

Dreilagiges Klopapier ist das Symbol für unseren Wohlstand

Dann gibt’s auch noch jede Menge Druckerzeugnisse, die man gar nich haben will, die einem aber trotzdem in den Briefkasten gesteckt werden – könnte man auch weglassen. Was aber nich passieren darf, is, dasses dem Dreilagigen an den Kragen geht. Wenn es ein Symbol gibt für den Wohlstand, den wir uns in 70 Jahren Bundesrepublik verdient haben, dann isses das dreilagige Lokuspapier, da gibt es kein Zurück auch nich bloß zum Zweilagigen und schon gar nich zu dem grauen Reyclingpapier, oder steht das womöglich sogar im Koalitionspapier der Ampel, dass wir alle demnächst Zweilagiges kriegen oder Recyclingpapier? Woraus wird das eigentlich recyclet, aus schon mal benutztem Klopapier?

Unser Omma hat das auch gehört mit der Papierknappheit und liest aus Sparsamkeitsgründen dieselbe Zeitung den zweiten Tag noch mal von vorn – steht sowieso immer dasselbe drin, sagt se.

Was man auch ohne Zeitung mitkriegt: Nu isser da, der Herbst mit allem was dazu gehört. Das Laub wird braun und rot, der Sturm knickt die Bäume um und die beiden Vorboten des kalten Halbjahres sind auch schon da: die Grippeimpfung und die Grünkohlernte, zwei Sachen, die in Niedersachsen zusammengehören. Grünkohl wird zwar jetzt schon geerntet, der traditionsbewußte Eingeborene wartet aber noch den ersten Frost ab. Gegen die Grippe kann man sich aber jetzt schon impfen, im letzten Jahr is das vor lauter Corona verblieben, aber jetzt trifft man ja wieder mehr Infektionsherde, und wenn die erste Grünkohlwanderung ansteht, dann will man ja auch nicht geschwächt auf Wanderschaft gehen.

„Dann seid ihr fit für die fünfte Jahreszeit“

Nun sagen welche, der viele Schnaps beim Grünkohlessen hilft auch gegen Grippe. Is aber nich so, im Gegenteil, den durch Doppelkorn angeschlagenen Körper erobert das Grippevirus viel leichter. Insofern is die Impfung nich bloß gegen Grippe, sondern für Grünkohl mit Anschließend. Und mit diesem Argument kannste jeden echten Niedersachsen überzeugen. Also rein mit der Nadel in den Oberarm, die Stelle is ja schon bekannt, und dann seid ihr fit für die fünfte Jahreszeit.

Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer