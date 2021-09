Gifhorn

Moin. Seit es den Urlaubsanspruch gibt bei normalen Arbeitnehmern, gibt es auch den Zwang wegzufahren. Das liegt einerseits an dem schäbbigen oder zu kleinen Zuhause, in dem man es bloß aushält, wenn nich alle Familienmitglieder gleichzeitig da sind. Andererseits will man auch mal was anderes sehen, weil man zum Lesen zu faul is.

Also den Passat vollgepackt, alle an Bord und dahin gedüst, wo auch alle anderen sind, die es zuhause nich aushalten. Wenn man da baden kann, weiß man wenigstens, was zu tun is, wenn nich, muß man Sachen besichtigen, die man zuhause nich mitn Arsch angeguckt hätte: Ruinen zum Beispiel. Früher war auch noch Wegfliegen, aber das is seit Corona weniger geworden, man weiß nie ob se einen auch wieder abholen.

Fotos kann man sich gleich von zuhause aus aus dem Internet runterladen

Als es noch kein Internet gab, hat man im Urlaub auch viel geknipst, heute kann man sich jedes Bild von zuhause aus runterladen, sogar solche, die man selber gemacht hätte. Als es den Euro noch nicht gab, konnte man die Urlaubstage mit Preisvergleiche und Umrechnen zubringen – geht auch nur noch bei weiter weg. Sogar die Bildzeitung kannste am selben Tag online lesen wie zuhause, da fragt man sich allmählich, wozu man überhaupt weg fährt, zumal man im Hotelzimmer auch noch dieselbe Frau oder denselben Mann sieht wie inne Heimat – da macht dann das Wegfahren schließlich überhaupt keinen Sinn mehr.

Das Schönste am Sommer nämlich is, wenn man gar nich weg muß, sondern zuhause bleiben darf. Dazu verwandeln wir die eigene Butze in ein Urlaubsdomizil. Jeder hat sein eigenes Handtuch auf einen der Stühle gelegt, damit sich da kein anderer hinsetzt. Mittags bringt das griechische Restaurant oder der Italiener das Essen, selber gekocht wird nich, und es muß auch immer zuviel sein wie im Pauschalhotel. Weil Urlaub is, fällt auch die Fünf-Uhr-Alkoholgrenze. Schon am frühen Nachmittag darf Vatti ein Pils zischen, muß sich aber vorher ne Badehose anziehen.

Ein paar Accessoires machen aus jeder Wohnung eine Ferienwohnung

Wer keinen Garten hat, sollte die Wohnung urlaubstechnisch aufpeppen. Auf der Flurkommode liegen Prospekte für Tagesausflüge: zur Runkelblüte nach Wiesmoor oder ne Minikreuzfahrt aufm Mittellandkanal, sowas in der Art. Die Zeitung muß mindestens zwei Tage alt sein, bevor man sie lesen darf, und der Kühlschrank wird in eine Minibar umgerüstet. Andere Urlauber, die einen nerven, oder ne Baustelle vorm Balkon kann man künstlich erzeugen. Dafür muß man mittags ne CD einlegen mit Presslufthammerkrach oder dreht die Glotze laut, wenn im Privatfernsehen eine dieser bekloppten Nachmittagsserien läuft.

An sich ist Urlaub zuhause gar nich so schwer und hat auch seine Vorteile: Man schläft im eigen Bett, sogar mit dem gewohnten Sexualpartner, spart sich die nervige An-und Abreise und keiner bricht zuhause ein, wenn man im Urlaub is. Man muß eben hauptsächlich das Positive sehen, dann is man womöglich sogar erholter nachm Urlaub. Da haben wir´s wieder: das schönste Stück der Welt is immer noch das, wo man gerade selber is. Munter bleiben!

Günther, den Treckerfahrer, gibt es auch täglich bei radio ffn.

Von Dietmar Wischmeyer