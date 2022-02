Gifhorn

Moin. Die ersten sind schon zurück von den Störchen, das sind die, die gar nich erst bis nach Afrika geflogen sind, sondern bloß bis Spanien oder auf einer Müllkuhle in Hessen überwintert haben. Die haben noch ne Chance auf einen eigenen Horst. Die aus Afrika gucken inne Röhre, denn auch bei den Störchen ist der Traum vom Eigenheim ausgeträumt, nich mal ein gemieteter Nistplatz is zu kriegen, weil es immer mehr Störche gibt und der Wolf nich fliegen kann.

Nu könnte man Nistplätze für die Kollegen bauen, aber dann kommt das nächste Problem, es gibt nich genug Frösche, mit denen sie ihre Familien füttern können. Nu sagst Du, muß man mehr Frösche ansiedeln. Nich so einfach, denn die Feuchtgebiete, wo die sonst wohnten, sind trocken wegen Dürre die letzten Jahre oder da wächst Mais füre Biogasanlage.

Der Storch im Jagdrecht macht sich nich so gut

Was also jetzt? Den Storch in das Jagdrecht eingliedern? Das sieht nich so gut aus, wenn man den Adebar, der die Babys bringt ausse Luft, schießt, das bringt bestimmt Unglück. Also isses beim Storch wie beim Menschen und beim Strumpf. Hast Du ein Loch gestopft, reißt an der anderen Stelle eins auf. Aber warum solls den Storch auch besser gehen als mir, denn das muß ich ausstehen.

Günther, Günther bölkt unser Omma den ganzen Mittag durche Bude, kannst Du einmal deine schieterigen Gummistiefel ausziehen, wenn Du Dich nachn Essen aufs Sofa legst. Jaja, aber die gucken doch hinten übere Lehne, da wird doch nix von dreckig. Aber es würde ihr Auge beleidigen, wenn sie auf die schietrigen Gummistiefel gucken müßte.

Die Omma bölkt, weil das Fernsehgerät nich aus war

Ich sags Dir: Da machtse was mit, wenn du mit so nen aulen Deubel in eine WG wohnst. Und außerdem, bölkte unser Omma weiter, hätte sie die ganze Nacht kein Auge zu getan, weil ich den Fernseh vergessen hätte auszuschalten. Ich sag, den hab ich ausgemacht, ja aber nich vom Netz getrennt, deshalb hätte der die ganze Nacht gebrummt, diese piepige Stand-By-Brummen, da könnte sie nicht bei schlafen.

Und wo sie schon mal dabei wäre, ich sollte doch bitteschön endlich die Schwalbennester sauber machen, die könnten jeden Moment zurück sein und wer hätte wieder mal die Nester nich gesaugt. Ich sag Omma, es is noch Februar, die Schwalben kommen Anfang April. Wenn auch, sagt sie, Du läßt einfach alles schlüren. Da hats mir endgültig gereicht: OMMA, sag mal, hast Du keine Nachrichten gehört, weißt Du überhaupt, was inne Welt passiert? Deine Sorgen möchten andere haben. Is doch wahr. Munter bleiben oder es wenigstens versuchen!

Von Dietmar Wischmeyer