Gifhorn

Nun hat der Gifhorner MC Fitti schon einige Jahre im großen Musikgeschäft erfolgreich mitgemischt. Doch Corona zwingt auch ihn gerade zum Stillhalten. 2021 brachte er das Album Grafitti heraus. Und nun überrascht er mit der Mitteilung, einen eigenen Minz-Likör mitentwickelt zu haben.

Wie kommt es ausgerechnet zu Pfefferminzlikör? Ist das der Lieblingsgeschmack von MC Fitti?

Also in Berlin gibt es ja seit eh und je Pfefferminz-Likör, ich bin jetzt nicht so der harte Schnapstrinker, deswegen war zwischendurch ein Pfeffi-Shot immer ganz angenehm, das ist ja fast wie Zähne putzen. Ein FIFF geht halt immer, wa.

Hat MC Fitti an der Rezeptur mitgewirkt?

Selbstverständlich, er durfte nicht zu süß sein und sollte genau so schmecken wie er jetzt schmeckt. Grandios!! Und natürlich die Farbe musste passen, der FIFF sollte schöööön Pink sein und es war mir wichtig, dass er in einer eleganten Hustensaft-Flasche mit Dosierbecher erhältlich ist.

Gibt es außer dem Online-Shop in Gifhorn die Möglichkeit, FIFF zu kaufen?

Gegenwärtig ist der FIFF exklusiv im Online Shop unter kreutzers.eu zu erwerben, dort kann man auch meine eigenen Bocker erhalten, das sind Bockwürste in verschieden Sorten, Pizza Style, mit Käse, aber auch Original wie man sie von der Tankstelle kennt. Natürlich habe ich da auch auf sehr gute Qualität gesetzt, genau so wie bei FIFF. Natürlich ist es mein Ziel, vor allem in Gifhorn, den FIFF vor Ort verkaufen zu können.

Das ist MC Fitti MC Fitti, bürgerlich Dirk Witek, absolvierte nach der Schule eine Ausbildung zum Elektriker. Zunächst als Kulissenbauer und Gelegenheitsmusiker im Hintergrund, schaffte er 2012 den Durchbruch mit seinem Sommer-Rap „30 Grad“. Bereits sein Debütalbum „#Geilon“ landete auf Anhieb auf Platz 2 der Charts. Auch das zweite Album „Peace“ wurde ein Erfolg und der Titel „Fitti mitm Bart“ landete beim Bundesvision Song Contest auf dem dritten Platz. Mit Grafitti kam 2021 das dritte Album raus – auch eine Hommage an seine Heimatstadt Gifhorn.

Wie kommt MC Fitti gerade durch die Zeit? Sind schon Auftritte geplant?

Ich sage mal so, es gab schon mal interessantere Zeiten, aber trotzdem sitze ich wieder an neuer Musik und bereite mich langsam aber sicher auf meine Live Tour im Mai vor. Wäre natürlich nach wie vor der Hammer, wenn es mal endlich klappen könnte, eine Coming Home Altstadtfest Party in Gifhorn schmeißen zu können.

Von Andrea Posselt