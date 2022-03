Gifhorn

Jaimi Faulkner ist ein australischer Singer-Songwriter, der seit zwölf Jahren in Deutschland (Düsseldorf) lebt. Bereits dreimal begeisterte der Musiker mit seinem Solo-Programm im Kultbahnhof sein Gifhorner Publikum. Corona-bedingt liegt das letzte Konzert Faulkners in Gifhorn beinahe drei Jahre zurück, aber am Donnerstag, 3. März, um 20 Uhr ist es wieder so weit. Einige Rest-Tickets sind noch erhältlich. AZ-Mitarbeiterin Maren Kiesbye sprach mit dem Musiker.

Wie würden Sie Ihre Musikrichtung umschreiben?

Ich bin Singer-Songwriter mit großem Schwerpunkt auf der akustischen Gitarre. Elemente von Blues und Soul sind in meinen Songs, aber ich versuche, mit meinen Songs etwas Neues, Einzigartiges zu erschaffen. Ich wurde als Kind durch die riesige Schallplattensammlung meines Vaters in allen möglichen Musikrichtungen inspiriert.

Wann haben Sie mit der Musik angefangen?

Gesungen habe ich schon immer, ich komme aus einer musikalischen Familie. Mit dem Gitarrenspielen habe ich mit elf Jahren angefangen. Und als ich in Melbourne mit ungefähr 15 meine erste Band gründete, da hatten wir anfangs keinen Sänger. Also war klar, dass ich auch singen würde.

„Es gefällt mir hier, ich mag die deutsche Kultur“

Warum sind Sie nach Europa/Deutschland gegangen?

Ich wollte einfach mal etwas anderes sehen und machen. Nach dem Studium begann ich mit dem Reisen und sparte immer gleich nach meiner Rückkehr für den nächsten Trip. Als ich in Deutschland einige Kontakte knüpfte und feststellte, dass es mir finanziell tatsächlich möglich sein sollte, hier durch meine Musik zu leben, habe ich es einfach ausprobiert. Die Rückkehr nach Australien steht mir jederzeit offen, wenn ich mich dafür entscheiden sollte. Aber es gefällt mir hier, ich mag die deutsche Kultur, die Menschen, das Land. Musiker werden extrem gut behandelt. In Australien wird Musik als etwas betrachtet, das man aus Spaß an der Sache macht, neben einem „richtigen“ Job. Hier in Deutschland wird man als Musiker viel ernster genommen.

Sie sind seit Jahren sowohl mit Begleitband als auch solo auf Tour – was gefällt Ihnen besser?

Ich mag beides. Ich liebe das Interagieren mit einer Support-Band. Aber ich liebe die Freiheit des Solo-Auftretens eigentlich noch mehr. Ich fühle mich auch ohne Begleitband komplett, nur mit meiner Gitarre. Mit Bands trete ich eigentlich nur deshalb auf, weil es mir Spaß macht.

„Die Zuschauer feiern so richtig mit“

Sie sind am 3. März bereits zum vierten Mal im Kultbahnhof zu sehen. Warum treten Sie so gerne dort auf?

Ich fühle mich sehr wohl im Kultbahnhof, alle Leute hier sind sehr freundlich, und der Sound ist super. Ich mag auch das Publikum dort. Die Zuschauer sind bei den schnellen rockigen Songs im Party-Modus und feiern so richtig mit und bei den Balladen sind sie sehr ruhig und hören zu. Das macht Spaß.

Wie ist es Ihnen in den Lockdowns der vergangenen zwei Jahren ergangen?

Ich habe alles vermisst, die Lichter, die Nebelmaschinen, den Applaus, die Gespräche mit meinen Zuschauern. Dieser erzwungene Stillstand hat mich noch dankbarer dafür gemacht, was ich tue – Musik machen und sie zu den Menschen bringen.

Von Maren Kiesbye