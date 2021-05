Gifhorn

Vor gut zehn Jahren wagte der gebürtige Gifhorner Dirk Witek den Sprung ins große Showgeschäft und sorgt seitdem als rappender MC Fitti für Furore. In der Corona-Zeit ist zwar auch für ihn vieles anders, aber gerade überrascht er mit einem Song – aufgenommen mit der Kultband BossHoss – die Musikwelt. Und was ein Rapper im Home Office macht, verrät er im Interview mit AZ-Redakteurin Andrea Posselt auch.

AZ: Beim letzten großen AZ-Interview warst Du gerade auf Tour. Wo erwische ich Dich jetzt gerade?

MC Fitti: Im Home Office. Ich habe ein kleines Büro in einem Hotel zur Verfügung gestellt bekommen. Da bin ich ohne die Einflüsse von zu Hause, muss nicht auf den Abwasch schauen oder denken, ich müsste mal wieder Staub saugen. Hier komme ich auf andere Gedanken, schreibe Emails, arbeite an Songs. Zum Aufnehmen geht es ins Studio, natürlich nur mit Tests.

Rap mit Gifhorn-Wurzeln: Das ist MC Fitti MC Fitti, bürgerlich Dirk Witek, absolvierte nach der Schule eine Ausbildung zum Elektriker. Zunächst als Kulissenbauer und Gelegenheitsmusiker im Hintergrund schaffte er 2012 den Durchbruch mit seinem Sommer-Rap „30 Grad“. Bereits sein Debütalbum „#Geilon“ landete auf Anhieb auf Platz 2 der Charts. Auch das zweite Album „Peace“ wurde ein Erfolg und der Titel „Fitti mitm Bart“ landete beim Bundesvision Song Contest auf dem dritten Platz. Mit Grafitti 2021 ist das dritte Album gerade in Arbeit – auch eine Hommage an seine Heimatstadt Gifhorn, zu der der 43-Jährige „immer noch einen großen Bezug“ hat und in der er liebend gerne „noch mal was“ machen möchte. Im Vorfeld der Veröffentlichung seines dritten Albums sorgt er gerade für Furore – mit einem Song, den er gemeinsam mit BossHoss auf den Weg brachte.

AZ: Wie erlebst Du die Corona-Zeit?

Mc Fitti: Es ist belastend. Meine Tour habe ich schon zweimal verschieben müssen. Nun soll es am 11.11. in Hannover losgehen. Ich mache ja auch Werbung und andere Jobs, das geht natürlich im Moment eher schleppend. Aber ich bin mega happy, dass ich an dem Album arbeiten kann und freue mich, hoffentlich bald wieder live gehen zu können und mit Freunden abzuhängen.

AZ: Gerade sorgt in der Musikszene für Furore, dass Du den Song What a girl likes mit BossHoss aufgenommen hast. Rap und Western-Rock - wie kam es dazu?

9wC4ho7C4Kg

MC Fitti: Ich bin mit Sascha von BossHoss ganz dicke. Und vor zwei Jahren habe ich online mit Alec Kontakt gehabt und ihm von der Idee von dem Song erzählt. „Das hört sich gut an“, hat er gesagt. Viele sind irritiert, dass wir das zusammen gemacht haben. Für mich ist es ein Zeichen, dass ich mich auch anders präsentieren kann und nicht nur Konfetti regnen lasse.

AZ: Wie funktioniert das, mit anderen Musikern einen Song aufzunehmen?

Mc Fitti: Das war eine coole Zusammenarbeit. Erst habe ich mit meinem Produzenten im Studio zwei Instrumental-Varianten gemacht, die dann zu BossHoss geschickt. Die haben sich eine ausgesucht. Mir war es egal, ich fand beide gut. Dann haben beide den Refrain eingesungen und mir geschickt. Dann habe ich angefangen zu texten. Dann haben sie wieder ihren Part dazwischen gesetzt. Das dauert, damit es auch flowt.

AZ: Will heißen, dass Grafitti 2021 auch noch ganz andere Seiten von MC Fitti zeigt?

MC Fitti: Ja, einiges ist auf dem Album anders. Aber die Beats sollen natürlich so klingen, dass es von mir ist. Nicht nur wegen Corona – man macht sich auch über andere Sachen Gedanken. Man wird eben ein bisschen älter (lacht).

Startet mit neuem Album durch: Mit Graffiti 2021 erinnert MC Fitti auch an seine Wurzeln in Gifhorn. Quelle: Danny Jungslund

AZ: Welche Überraschungen bietet Grafitti 2021 noch?

Mc Fitti: Es sind noch drei Features in Arbeit. Und zwei namhafte Highlights kommen noch, aber das kann ich noch nicht verraten. Das wird auch noch mal schocken.

AZ: Erleben wir Dich bald ohne Markenzeichen Vollbart und Basecap Schlager singend?

MC Fitti (lacht): In den nächsten ein, zwei Jahren sicher nicht. Ich bin aber eh nicht der harte HipHop-Typ, lege mich auch nicht fest.

AZ: Der Album-Titel Grafitti ist an Deine Zeit als Graffiti-Zeichner in Gifhorn angelehnt. Was steckt dahinter?

MC Fitti: Ich habe lange überlegt, wie das Album heißen soll. Und Grafitti mache ich schon seit mehr als 25 Jahren. Das hat mich immer total begeistert, dieser Lifestyle, damals waren wir auf dem Schlifski-Gelände und haben dort mit Freunden abgehangen. Einige Tags von mir sehe ich heute noch, wenn ich mal in Gifhorn bin.

Ein Foto mit Seltenheitswert: Der erste und bislang letzte Auftritt von MC Fitti in seiner Heimatstadt fand im Rahmen des Unser Aller Festivals 2019 statt. Quelle: Lea Rebuschat Archiv

AZ: Im November soll die Tour losgehen, kurz davor erscheint Grafitti 2021.

MC Fitti: Ich bin sonst immer unterwegs, normalerweise wären wir jetzt mit BossHoss dabei, den Song zu promoten. Ein Jahr lang bin ich nun nicht mehr aufgetreten. Ich hoffe sehr, dass die Tour starten kann. Seit zehn Jahren bin ich schon als Entertainer unterwegs. Auf der Bühne zu stehen und anderen Gutes zu tun – das fehlt. Aber wenn es wieder losgeht, dann wird das richtig wild. Ein bisschen müssen wir alle noch die Zähne zusammen beißen. Ich bin in den Startlöchern – mit angezogener Handbremse und Vollgas.

Von Andrea Posselt