Gifhorn

Der Beitrag aus der Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Markus Nietzke. Er ist Pfarrer der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche und seit 2018 Superintendent in Hermannsburg. Er gründete und wirkte seit 1992 über zehn Jahre an der Philippusgemeinde (SELK) in Gifhorn. Studiert hat er Theologie, Geschichte und Germanistik in Pretoria/Südafrika, Oberursel, Hamburg und Hagen. Als Vikar wirkte er in Calgary/Kanada und Groß Oesingen.

Eine Herausforderung fürs Beten

Markus Nietzke Quelle: privat

Liebe Lesende, angesichts des andauernden Krieges machen sich Ratlosigkeit, Trauer und Wut breit; ebenso Erschöpfungsgefühle, nach dem Motto: „Ach nö, eben noch Corona, jetzt auch noch ein Krieg…!“ Dazu kommen persönliche Sorgen, Nöte, eine Erkrankung, ein plötzliches Unglück oder unerwartet der Tod.

Niemand von uns hat Patentlösungen für solche Fragen, selten genug befriedigende Antworten parat. Die Sehnsucht nach Frieden und Glück – wir entdecken sie an unerwarteter Stelle.

Wir können den Eindruck gewinnen, „kaum“ etwas gegen den Krieg tun zu können. „Kaum“ heißt aber nicht „Nichts“!“ Es gibt Menschen, die dankenswerter Weise viel Geld spenden, das im Sinne der Diakonie und humanitären Hilfe sofort eingesetzt werden kann.

Mit den Händen zupacken und sie zum Gebet falten

Als Christen stehen wir ebenso in der Verantwortung. Mit den Händen zupacken, im doppelten Sinn: Mit Händen, die konkret helfen, wo Not ist und mit Händen, die sich zum Gebet falten: Im Friedensgebet einer Andacht oder Gottesdienst und in der persönlichen Fürbitte. Dazu macht – geradezu frappierend – der ausgewählte Monatsspruch für den März Mut: „Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen.“ (Die Bibel: Epheser 6,18)

Beten ist keine Selbstsuggestion – weil ich weiß, an wen ich mich wende. An Gott. Aber, Moment mal, Beten ist eigentlich etwas Privates – es wird nicht so viel darüber geredet, was gebetet wird; wie oder wie oft und wo – so meine langjährige Erfahrung als Pastor. Jedoch: Ich stelle mich in diesem Monat der Aufforderung, für andere Menschen zu beten.

Für Politiker in aller Welt darf gebetet werden

Okay: Meine Lebensgefährtin und ihre andauernde Schmerzen, meine Kinder im Beruf und die zwei süßen Enkelinnen - da fällt es mir nicht schwer, meine Anliegen vor Gott zu bringen. Aber der Bogen wird noch weiter gespannt. Für die Mitchristen, für Politiker in aller Welt darf gebetet werden. Um Frieden, um Einsicht.

Für die, mit denen ich gut kann, bete ich gerne um Gottes Hilfe. Und die anderen? Das ist eine Herausforderung fürs Beten. Ich möchte um Frieden beten und konkret helfen, mit dem was ich kann und habe.

Von Markus Nietzke