Gifhorn

Ulla Evers ist katholische Diplom-Theologin. Die gebürtige Rheinländerin hat in Münster studiert und sich beruflich viele Jahre in Hamburg bewegt. Seit sie in der Südheide lebt, weiß sie das Dorfleben zu schätzen. Sie ist freiberuflich für den Caritasverband Gifhorn tätig sowie als Coach, Trainerin und Moderatorin unterwegs. Ulla Evers ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.

Wenige Worte erzeugen eine Stimmung

Ulla Evers Quelle: privat

Da fehlen einem die Worte! Empört beschreibt meine Bekannte die aktuelle Situation. Wenige Worte reichen, um Stimmung zu erzeugen. Maske, Impfung, Inzidenz, Intensivstation. Es entstehen innere Bilder, bei jeder und jedem von uns. Und trotzdem fehlen Worte für die Komplexität unserer aktuellen Situation.

Nehmen wir die Empörung mal wörtlich: Da fehlen einem die Worte! Ich bin sicher, es ist wichtig, gute und passende Worte für das, was wir erleben zu finden, uns nicht zufrieden zu geben mit wenigen Buzzer-Wörtern.

Das Bild wird immer reicher

Vor kurzem habe ich mit einer Gruppe aufgeschlossener und durchaus kluger Menschen Worte gesucht. Ein Foto wird mit Begriffen von A bis Z beschrieben. Was sehe ich? Welche Stimmung spüre ich? Woran denke ich, wenn ich das Bild sehe? Abendhimmel, blau, Charme, Dünen, Eingang, Fenster, gemeinsam und so weiter. 27 Wörter, die dem Abc entlang gefunden werden sollten. Gar nicht so leicht, meinten die Teilnehmer. Gleichzeitig spüren sie aber mit jedem Wort, das gefunden wurde, wie reich das Bild wurde und ihre Wahrnehmung sich öffnete.

Mit dieser kreativen Methode sieht man tiefer, fängt an zu erzählen, kann beschreiben, dass hinter dem Offensichtlichen mehr steckt. Worte finden gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Probieren Sie es aus. Zum Beispiel 27 Wörter für den Dezember zu finden oder für die Liebe oder für das Wochenende, das vor Ihnen liegt. Letztlich holt mich das Worte-finden raus aus einer frei schwebenden Unbestimmtheit. Ich kann anderen von mir erzählen, ins Gespräch kommen oder meine Gedanken aufschreiben.

Biblische Worte helfen, das Leben zu verstehen

Als Christen berufen wir uns auf die Bibel und damit auf Worte, mit Buchstaben geformte Bilder und Geschichten. Sie drücken das Unbeschreibbare zwischen Himmel und Erde aus. Sie finden Worte für Gott und seine Beziehung zu uns Menschen. Biblische Worte helfen uns, dass wir nicht verloren sind in den Höhen und Tiefen des Lebens. Mit biblischen Worten können wir das Leben verstehen, Hoffnung ausdrücken und Sehnsucht beschreiben. Wenn Sie Lust dazu haben, dann schreiben Sie aus Ihrem Kopf und Herzen heraus an diesem Wochenende das Abc biblischer Worte auf. Betrachten Sie danach, was in Ihnen vorgeht. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei!

Von Ulla Evers