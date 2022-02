Gifhorn

Der Text aus der Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Pastor i. R. Michael Sassenhagen. Michael Sassenhagen ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Nach seinem Studium zum Grund- und Hauptschullehrer und seinem Zivildienst in Hannover absolvierte er seine Pastorenausbildung in Göttingen. Anschließend arbeitete er in der Paulusgemeinde in Gifhorn und dann als Pastor in Dannenbüttel, Westerbeck, Grußendorf und Stüde. Nach dem anschließenden Dienst in Wolfsburg und Dollbergen ist Pastor Sassenhagen inzwischen im Ruhestand und wohnt in Steinhorst.

Warum nur?

Michael Sassenhagen Quelle: privat

Ein neuer Krieg hat begonnen. Wieder einmal wurde zur militärischen Gewalt gegriffen. Wieder einmal haben Rücksichtslosigkeit und Missachtung der Unverletzlichkeit der Würde des Menschen über Vernunft und Mitgefühl gesiegt. Soldaten und Zivilisten werden verletzt und sterben. Menschen verlieren ihr Zuhause, müssen fliehen. Junge und Alte, Männer, Frauen und Kinder.

Dass Menschen furchtbare Grausamkeiten begehen und ihr eigenes Leben riskieren, um bestimmte Ziele zu erreichen, ist wohl der traurigste Aspekt der Geschichte der Menschheit. Dass es trotz unglaublicher technischer und wissenschaftlicher Errungenschaften weiterhin Kriege gibt, ist für mich dabei ganz besonders traurig.

Wieso in aller Welt konnte dieser Krieg nicht verhindert werden?

In der internationalen Raumstation betreiben Russland und der Westen gemeinsam Forschung für mehr Wissen über den Weltraum und die Erde. Verschiedenste Verträge wurden abgeschlossen und zum größten Teil auch eingehalten. Wieso in aller Welt konnte dieser Krieg nicht verhindert werden?

Wie in Afghanistan bis vor kurzem und weiterhin im Jemen und den anderen Kriegsschauplätzen wurden Ziele definiert, Kosten kalkuliert, Opfer eingeplant und dann die Risiken in Kauf genommen. Wer sich dabei wie verrechnet hat, wird sich später oder vielleicht auch nie zeigen. Und darum geht es ja auch eigentlich überhaupt nicht. Es geht darum, dass die Wahrheit über das Kriegführen seit sehr langer Zeit bekannt ist. Alle Weltreligionen verkünden sie, und für Christinnen und Christen ist das Leiden und Sterben Jesu das absolut verbindliche und unmissverständliche Zeichen dafür, dass der Krieg als der grausamste Verstoß gegen die Menschlichkeit verboten ist.

Der Blick auf das Wesentliche

In jedem Krieg wiederholt sich die Kreuzigung. Gott selbst stirbt mit den Kriegsopfern. Ganz bewusst verzichte ich auf manche Differenzierung und jede Parteinahme, denn das erschwert den Blick auf das Wesentliche: ES IST KARFREITAG.

Von Michael Sassenhagen