Gifhorn

Der Beitrag aus der Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Angelika Meyerdierks. Die evangelische Theologin war als Pastorin in der Gifhorner Paulus-Gemeinde tätig, seit 2009 ist sie Pastorin der Epiphanias-Gemeinde Gamsen-Kästorf. Angelika Meyerdierks hat in Göttingen Theologie studiert und war anschließend mehrere Jahre als Kandidatin des Predigtamtes ehrenamtlich tätig. Sie hat drei erwachsene Töchter und lebt mit ihrem Mann in Gifhorn.

Wann beginnt Krieg?

Angelika Meyerdierks Quelle: privat

„Wann beginnt Krieg, Gott? Wenn sich Feindbilder ins Herz schleichen. Wenn Drohkulissen gebaut werden. Wenn Rüstungsfirmen Gewinne machen. Wenn Familien zu hamstern beginnen. Wenn Söhne und Töchter verschwinden, damit sie nicht zum Militär müssen.

Und wie, Gott, wie kommt Frieden? Miteinander reden, Vertrauen wagen, ent-feinden“ (aus einem Gebet von EKHN-Friedenspfarrerin Sabine Müller-Langsdorf)

Liebe Leserin, lieber Leser!

In dieser Woche nehme ich drei Themen wahr: Die Olympischen Spiele, die Auseinandersetzungen um den Umgang mit dem Corona-Virus und die Angst vor einem Krieg in Europa.

Das Eintreten für internationale Verständigung

Im alten Griechenland dienten die Olympischen Spiele dazu, sich mit anderen zu messen. Während das Feuer brannte, ruhten alle bewaffneten Konflikte. Und dies war auch die Idee, als die 1. Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 ausgerufen wurden. Es ging dem Initiator Pierre Baron de Coubertin um die Überwindung nationaler Egoismen und das Eintreten für internationale Verständigung. Die „Jugend der Welt“ sollte sich bei sportlichen Wettkämpfen messen, anstatt sich auf dem Schlachtfeld zu bekämpfen. – In Peking kämpfen noch bis zum Sonntag Athletinnen und Athleten um die begehrten Medaillen. Aber es gibt wegen Corona kaum Orte der persönlichen Begegnung. Können so aus Konkurrenten Freunde werden?

In der Diskussion um den richtigen Umgang mit dem Corona-Virus wird immer mehr polarisiert. Die Gesprächsbereitschaft erschöpft sich auf beiden Seiten, wenn es um das Thema Impfen geht. Und manche missbrauchen die Situation für ganz andere Zwecke. Finden wir wieder zu einem gemeinsamen Gespräch?

Gebet um das Gelingen diplomatischer Bemühungen

Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein – 1948 haben sich die Gründungsmitglieder des Ökumenischen Rates der Kirchen auf ihrer ersten Vollversammlung nach dem Zweiten Weltkrieg in Amsterdam auf dieses gemeinsame Wort verständigt. Viele Menschen fürchten nun, dass es kriegerische Auseinandersetzungen in Europa geben könnte. In den Kirchengemeinden unserer Landeskirche wird seit Wochen für das Gelingen diplomatischer Bemühungen um den Frieden gebetet. Denn: „Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ (Jer 29, 11)

Eigentlich wissen wir, wie Frieden geht in der Familie, in der Gesellschaft, in der Welt: „Miteinander reden, Vertrauen wagen, ent-feinden“. Wir haben viel Gesprächsbedarf.

Von Angelika Meyerdierks