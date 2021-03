Gifhorn

Der Beitrag aus unserer Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Pastor Andreas Salefsky. Geboren wurde er 1954 in Berlin und wuchs in Lüneburg auf, wo er auch sein Abitur ablegte. Nach seinem Studium der Theologie an der Universität Hamburg absolvierte er sein Vikariat in Weetzen und Loccum. Seit 1985 war er im Kirchenkreis Wittingen, später Wolfsburg-Wittingen tätig in den Kirchengemeinden Hankensbüttel, Zasenbeck-Radenbeck und Knesebeck, er war Standortpfarrer in Dedelstorf und Ehra und Notfallseelsorger. Seit 2017 ist er im Ruhestand und übernimmt seit Januar 2018 Vertretungsdienste in Fallersleben und Mörse.

Der Besuch der Konfirmanden in der Lüneburger Hauptkirche St. Johannis

Andreas Salefsky Quelle: Archiv

Konfirmandenfreizeit in Lüneburg. Während meines Dienstes ein Highlight zum Ende eines jeden Jahrganges. Mit Besuch des Lüneburger Sole-Erlebnisbads, dem Stadtbummel und dem Gottesdienst in der St. Johanniskirche. „Da passt unsere Kirche rein!“, sagte ein Konfirmand. Das Vorspiel der Orgel, auf der einst Johann Sebastian Bach spielte. Die Konfirmanden drehten sich um: „Boa eeh – mega!“

Wir waren am Palmsonntag dort. Ein Kirchenvorsteher gab jedem einen „Palmzweig“ und sagte: „Auf den Stufen zum Altar liegt ein Kreuz. Legt euren Palmzweig darauf und geht dann zu eurem Platz.“ Wir gingen nach vorne und jeder suchte einen besonderen Platz für seinen Palmzweig. Der Pastor sagte: „Heute beginnt die Karwoche. Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Menschen jubeln, winken mit Palmzweigen und legen sie auf seinen Weg.“

Der Flügelaltar erzählt die Geschichte der Karwoche

Nach dem Gottesdienst schauten wir uns den Flügelaltar an. Seine Bilder erzählten die Geschichte der Karwoche, von Gründonnerstag und Karfreitag: Die Menschen, deren Jubel in das „kreuzige ihn, kreuzige ihn!“ umschlug. Pilatus, der über den entblößten und dornenbekrönten Jesus das Todesurteil sprach. Schließlich Golgatha. Unter dem Kreuz die, die um Jesus trauerten: die Mutter, die Freundin, der Weggefährte. Tränen, Verzweiflung, Schmerz zeichneten sie.

„Wie geht’s weiter?“ fragt eine Konfirmandin. Eine Frage, die sich auf meine Lippen legt. Kurz vor dem zweiten Osterfest in der Pandemie. Wieder ein ganz anderes. Die Furcht vor der Krankheit. Die Sorge um die Kranken. Das Mitgefühl mit denen, die um einen Menschen trauern. Die Achtung vor denen, die helfen und sich kümmern. Was ich brauche, ist ein Zeichen der Hoffnung. Dass all‘ dies einmal ein Ende hat. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass wir wieder leben können.

Es wird ein „danach“ geben: nach der Pandemie

Die Frage der Konfirmandin – die Antwort ließ auf sich warten. Erst wenn am Ostersonntag die Flügel des Altars geöffnet werden, erzählen die kunstvoll geschnitzten Reliefs die Geschichte Jesu weiter: Das Grab Jesu ist offen, er ist auferstanden, Jesus lebt. Dieser geöffnete Altar. Für mich zum Beginn der zweiten Karwoche in der Pandemie ein Hoffnungsbild. Es wird ein „danach“ geben: nach der Pandemie – Leben.

Von Andreas Salefsky