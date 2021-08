Gifhorn

Ich war schon immer mehr der Schreiber, nicht der Schrauber. Dennoch hatte ich in jungen Jahren den verwegenen Versuch gestartet, den Beruf eines Elektroinstallateurs zu erlernen. Mein bescheidener Gesellenbrief ist mehr als 30 Jahre alt, ohne mir lange gedient zu haben. Doch das überschaubare handwerkliche Geschick kam mir neulich wieder in der freien Wildbahn irgendwo bei Wahrenholz zu gute. Da kündigte nämlich erst ein hässliches Schaben und dann ein Zischen einen Plattfuß am Hinterrad des Fahrrads an. Als Vielradler bin ich auf so etwas eingestellt und habe immer Werkzeug, Pumpe und Reserveschläuche im Rucksack. Und die fiesen Blutsauger-Bremsen, deren Saison begonnen hat, sorgten dafür, dass ich mit der Reparatur auch in die Puschen kam und bald wieder auf dem Bock saß.

Von Dirk Reitmeister