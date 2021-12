Gifhorn

Die Sonne macht sich rar, und wegen Corona kann man eh gleich zuhause bleiben. Doch dort, auf dem Sofa, gibt es einen Lichtblick: Der WDR schickt in seinem dritten Programm aktuell wieder alte „Schimanski-Tatorte“ ins Rennen – also die echten mit Thanner aus den 80-er Jahren. Und auf dem 4K-Monitor ist es deutlich zu sehen: Die Folgen sind digital aufgearbeitet und kommen in HD-Qualität daher. Jetzt müsste nur noch der alte Mono-Ton aufgepeppt werden, damit die zersplitternden Türen, quietschenden Reifen des Dienst-Ford-Granada und die herzhaften „Schei...“-Flüche in Dolby Surround rüber kommen.

Von Dirk Reitmeister