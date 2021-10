Gifhorn

Einige italienische Ämter nehmen die geforderten staatlichen Sparanstrengungen offenbar sehr ernst und greifen durch: Der Rentenkasse des finanziell angeschlagenen Landes fiel dieser Tage auf, dass Emilio Casali aus dem Urlaubsort Riccione an der schönen Adriaküste in einem Fünfjahreszeitraum einen Cent zu viel ausbezahlt bekommen hatte. Die Behörde reagierte darum umgehend und mit aller Härte: Der 84-Jährige erhielt per Einschreiben einen Bescheid mit der Aufforderung, die unrechtmäßige Zahlung sofort auszugleichen. Die Behörden-Mitarbeiter rechneten aus, dass die „Überzahlung“ zwischen dem 1. Januar 1996 und dem 31. Dezember 2000 erfolgt sei. Sie machten dem Senior zudem einen Vorschlag zur Güte: Casali habe die Möglichkeit, den Betrag „in mehreren Raten“ zu erstatten. Mal schauen, ob es klappt.

Von Uwe Stadtlich