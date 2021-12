Gifhorn

Sachen gibt’s: Ägyptische Sicherheitskräfte haben dieser Tage einen Schwan wegen des Verdachts auf Spionage „festgenommen“. Ein aufmerksamer Fischer hatte zuvor auf den Vogel aufmerksam gemacht. Der Mann hatte an dem Tier nämlich einen kleinen Mini-Sender bemerkt. Das war allerdings nicht die einzige Fehleinschätzung, denn von der flugs angerückten Polizei wurde der stolze Schwan in einem Einsatzbericht auch noch als „Ente“ tituliert.

Erst geraume Zeit später wurde der Irrtum aufgeklärt: Der Vogel war kein fliegender Spion. Vielmehr war der Schwan zuvor von Tierschützern in Frankreich eingefangen und mit einem GPS-Gerät ausgestattet worden. So sollte sein Flug in den Süden dokumentiert werden. Verdachtsfälle gegen Tiere hat es allerdings schon öfter gegeben: 2011 wurde in Saudi-Arabien ein Geier in Gewahrsam genommen. Medienberichten zufolge war an dem Tier ebenfalls ein GPS-Gerät befestigt gewesen. Vögel sollten darum um beide Länder einen großen Bogen machen.

Von Uwe Stadtlich