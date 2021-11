Gifhorn

Aua, das zwickt! Meerschweinchendame Molly hat schon wieder in meinen Daumen gebissen, und Meerschweinchenmädchen Ginny hat sich derweil den kleinen Finger vorgenommen. Weh tut das nicht wirklich, und sie meinen es ja auch nicht böse. Bin ja selbst schuld, schließlich habe ich ihnen gerade ein Leckerli gegeben und meine Finger riechen daher noch so verführerisch für sie.

Wenn ich das eine will – nämlich sie nach dem Leckerli streicheln –, muss ich das andere mögen – nämlich von ihnen in die Finger gezwickt werden. Das wirft allerdings die Frage auf, warum ich auch von Mücken gebissen, beziehungsweise gestochen werde. Denn die kriegen definitiv kein Leckerli von mir, und streicheln will ich die auch nicht.

Von Thorsten Behrens