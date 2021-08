Gifhorn

Sie waren der Sommer-Hit schlechthin: Punkten konnte ich mit den ersten von mir gezogenen, gepflegten, gegossenen und immer wieder von vielen Bekannten gegessenen grünen Gurken. Riesig schmackhafte Exemplare wuchsen an den Pflanzen in den Töpfen heran – es waren so viele, dass alle, die wollten oder auch nicht, mit dem Gemüse versorgt wurden. Irgendwann aber winkten auch die letzten Gurken-Liebhaber stöhnend ab – nicht schon wieder. Und dann war es plötzlich auch vorbei mit der vitaminreichen Kost. Es gab keine Gurken mehr. Bald aber kann ich allen Menschen wieder eine grüne Freude bereiten – egal, ob ihr mögt oder nicht, meine Gurken blühen – es gibt Nachschub.

Von Hilke Kottlick