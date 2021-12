Gifhorn

Man schenkt mit dem Herzen, nicht mit dem Portmonee: Das ist ein altbekannter Slogan eines an dieser Stelle nicht näher benannten, hochgeschätzten Kollegen. Recht hat er. Das beste Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr ist nicht mit Geld zu bezahlen. Es ist das Wetter gewesen. Dicke Schneeflocken zum festlichen Heiligabend-Gottesdienst im Schlossinnenhof, an den beiden Feiertagen Sonne satt und Puderzucker-Winterlandschaft rund um den Schlosssee. Und Mittagspause auf dem Balkon. Besser geht es schon gar nicht mehr nach Wochen der grauen Trübsal. Mit der es jetzt wohl wieder weiter geht. Aber das Timing war schon gut.

Von Dirk Reitmeister