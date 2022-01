Gifhorn

Es würde mich nicht wundern, wenn meine Mutter in der kommenden Gartensaison beim Buddeln noch ein altes Depot meiner Schäferhündin Adret ausgräbt. In der Vergangenheit stieß sie immer wieder mal auf Überreste von Knochen oder Hundekuchen, irgendwann mal von einer weitsichtigen Vierbeinerin vorsorglich angelegt für schlechte Zeiten. So eine Art Hunde-Sparkasse.

Daran musste ich denken, als mir meine Nachbarin neulich berichtete, dass ihre junge Hündin Nellie eine Rinderkopfhaut in der Sofaritze deponieren wollte. Gut, dass Frauchen das auffiel, bevor es ruchbar werden konnte. Die Zinsen dieser Wertanlage wären wohl etwas pikant gewesen.

Von Dirk Reitmeister