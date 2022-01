Gifhorn

Alexa leidet wohl unter Hörschwäche. Das befreundete Pärchen, bei dem ich neulich zu Besuch war, sollte seinen Digitalsklaven mal zum Hörgeräteakustiker bringen. Was war passiert? Die beiden neckten sich mal wieder, der eingeschnappteren Partei wollte ich die Bestellung einer akustischen Weise in Moll andeuten: „Alexa, einen Stehgeiger, bitte.“ Doch Alexa versteht zumindest keinen Spaß. „Das Angebot Premium-Steigeisen für Bergstiefel gilt noch bis Ende der Woche.“ Tatsächlich war die Bestellung schwuppdiwupp im Warenkorb eines bekannten Online-Shop gebucht – wenigstens noch nicht abgeschickt. Das Stornieren vertrauten meine Freunde lieber dem Smartphone an.

Von Dirk Reitmeister