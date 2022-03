Gifhorn

Das Single-Dasein hat Vor- und Nachteile. Die Vorzüge des Alleinlebens: Wenn ich Feierabend habe, bin ich der Chef und entscheide, was abgeht. Und ich komme selten mit jemanden in Streit. Doch jede Medaille hat zwei Seiten. Wenn mich mal wieder Zipperlein plagen, habe ich keine, der ich mein Leid klagen kann und die mich dann von Herzen bedauert. Das ist bei meinem verheirateten Kollegen zuhause etwas anders. Er hat jemanden, der er sein Leid klagen kann, wenn er mal wieder an der Männergrippe stirbt. Nur bei der Anteilnahme wäre wohl noch mehr drin.