Gifhorn

Ich liebe Menschen mit kreativen Lösungsansätzen. Als solcher erwies sich in einem Kurzurlaub mit meiner Schwester der Koch. Wir hatte für schlechtes Wetter ein Puzzle eingepackt. Allerdings schienen sowohl der kleine Couch-Tisch als auch das Schreibtischchen unseres Hotelzimmers nach erster Ansicht zu klein. Da die Mitarbeiter des Hauses in jeglicher Hinsicht sehr um das Wohl ihrer Gäste bemüht waren, trauten wir uns, an der Rezeption nach einer großen Pappe oder einem Serviertablett zu fragen, um es leihweise zweckzuentfremden. Während der Rezeptionist noch die Stirn in Falten legte und nach einer Lösung suchte, kam eine Stimme aus der Küche: „Bauen Sie doch Ihre Schranktür aus!“

Von Christina Rudert