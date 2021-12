Gifhorn

In den vergangenen Jahren habe ich mir immer vorgenommen, vor Weihnachten weniger Kekse zu backen, weil der Vorrat sonst bis Ostern reicht und noch das leckerste Gebäck irgendwann allen zu den Ohren wieder heraus kommt. Aber dieser gute Vorsatz ist seit diesem Jahr Geschichte. Nicht nur, dass jedes Familienmitglied mittlerweile Bestellungen aufgibt, welches Rezept ich aber unbedingt und möglichst auch in größerer Menge anfertigen solle. Nun hat sich ein Fan meiner Kekse auch noch überlegt, dass ein kleines Döschen mit Selbstgebackenem doch ein netter Gruß an seine Nachbarn wäre. Was zur Folge hat, dass zum ersten Mal schon am Tag nach Weihnachten alle Kekse unters Volk gebracht sind.

Und damit ist klar: Nächstes Jahr werde ich doch eher ein bisschen mehr backen.

Von Christina Rudert