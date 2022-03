Landkreis Gifhorn

Der Frühling kommt, und zwar jeden Tag ein bisschen mehr. Mit ihm kommt auch das schlechte Gewissen. Denn die Zeit für die Winterruhe – einen Winterschlaf hat die Natur für uns Menschen ja leider nicht vorgesehen – ist nun vorbei.

Als Journalist startet man ja meistens nicht ganz so früh in den Tag. Meine Frau hingegen muss immer in aller Herrgottsfrühe aus dem Haus. Was macht Mann also nach dem gemeinsamen Frühstück? Richtig: Er legt sich nochmal hin. Was soll er auch sonst tun, wenn es draußen kalt und dunkel ist?

Jetzt ist es aber morgens dummerweise schon hell. Was also tun? Carpe tempore – nutze die Zeit – könnte nun das Motto sein. Das Frühlingserwachen löst die Winterruhe ab. Wofür ich die Zeit nutze, überlege ich mir noch.