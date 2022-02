Gifhorn

Da werden sich Lutz und Snorre, unsere beiden Zwergkaninchen, freuen. Der Supermarkt unseres Vertrauens verkauft jetzt auch Heu aus regionaler Ernte. Da nehme ich gleich einen Sack mit, dachte ich mir, als ich den mit Flyern und einigen Produkten hübsch dekorierten Wagen direkt neben der Obst- und Gemüseabteilung sah.

An der Kasse entwickelte sich die gute Tat dann zum großen Desaster. Zunächst erkannte der Scanner den Barcode nicht. Kann ja mal vorkommen. Also rief die Kassiererin eine Kollegin. Die wollte mit dem Sack in Richtung des Tierfutter-Ganges. Ich korrigierte sie und zeigte in die andere Richtung, dorthin wo der Wagen stand.

Die Supermarkt-Mitarbeiterin sah mich mit großen Augen an und lieferte gleich danach eine Erklärung, warum der Barcode nicht funktionierte. Bei dem Versuch, unseren Kaninchen etwas Gutes zu tun, hatte ich die Deko in der Obst- und Gemüseabteilung zerstört.

Von Christian Albroscheit