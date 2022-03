Landkreis Gifhorn

Einmal nicht aufgepasst und schon sind gut sieben Jahre einfach so dahin. Mal eben so wegrasiert – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Zwischen Frühstück, Katzen füttern, Kaninchen füttern und Sachen für die Arbeit einpacken blieb an diesem Morgen nicht mehr viel Zeit. Aber der Bart musste dringend mal wieder gestutzt werden. Also schnell noch den Rasierer nehmen und los geht´s.

Die erste kurze Bahn – und schon ist an der Stelle am Kinn nichts mehr vom Bart übrig. Was nun? Zu retten ist da nichts mehr. Also hilft nur eins: kurzer Prozess, der Bart muss ab. Und zum Vorschein kommen ein paar Falten, die da vor sieben Jahren noch nicht waren. Da ist wohl nicht nur der Bart ab, sondern auch der Lack. Kein Wunder mit fast 40.

Meine Frau ist in schallendes Gelächter ausgebrochen, als ich abends nach Hause kam. Sie hat mich öfter schon gepiesackt, ich solle den Bart doch mal wieder abnehmen. Vom Ergebnis war sie dann doch nicht so begeistert.