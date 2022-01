Gifhorn

Gut, dass die Welt mittlerweile so miteinander vernetzt ist. Da erfährt man auf der Homepage der Aller-Zeitung sogar, dass im fernen Weserbergland, in meinem Heimatdorf Polle, die Weserfähre nun doch weiterfahren kann.

Der bisherige Fährmann geht in den Ruhestand. Und lange sah es so aus, als würde sich kein Nachfolger finden. Für Polle wäre das ein echter Schlag gewesen, die Fähre ist nämlich neben der Burgruine die Attraktion des Dorfes. Einige von Ihnen kennen sie vielleicht sogar.

Aber jetzt wird ja alles gut. Der Fährmann macht noch ein Jahr weiter und lernt in dieser Zeit neue Fährmänner an. Und erfahren habe ich all das auf unserer Homepage.

Übrigens ist der Fährmann der Nachbar meiner Eltern. Schöne neue Welt.

Von Christian Albroscheit