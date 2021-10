Gifhorn

Das muss man erstmal bringen: Stellen Sie sich vor, Sie sind bei einem Bekannten eingeladen. Dieser Bekannte ist Jäger und hat seinen ersten Damhirsch geschossen. Der soll nun von den Jagdhornbläsern verblasen werden.

Was zieht man da an? Jagdliche Tracht natürlich. Also zumindest etwas Grünes. Und zwar auch, wenn man selbst mit der Jagd nichts zu tun hat und nur wegen der Musik dabei ist. Ist doch eigentlich klar, oder? Nur einer hat es verpeilt. Er fährt gleich nach der Arbeit zu der Zusammenkunft. Morgens nimmt er sich den erstbesten Pulli aus dem Schrank. Der ist maritim-blau, mit einem Anker verziert und in großen, weißen Lettern steht fett „Ahoi“ drauf.

Dieser eine, der Depp mit dem blauen Pulli, war natürlich die Lachnummer des Abends – und hat gerade diese Zeilen geschrieben. In diesem Sinne: Waidmanns Heil!

Von Christian Albroscheit