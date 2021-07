Gifhorn

Sie ist eine der sinnvollsten Erfindungen, deshalb mag ich auch ungern darüber schimpfen. Aber manchmal, da stehe ich kopfschüttelnd vor ihr - die Waschmaschine, das unbekannte Wesen.

Rückt wochenlang Socken nicht raus nach dem Schleudern. So sehr ich auch nachzähle, in letzter Zeit hat das Ungetüm offenbar mordsmäßigen Hunger auf Textilien. Kaum ist das Defizit in der Schubladen durch den Kauf von einem neuen Sechser-Pack behoben, quillt die Schublade nun über.

Logisch, die verschollenen Exemplare sind plötzlich wieder da. So freizügig auf einmal. Mit den letzten Waschvorgängen spuckt die Maschine sogar neuerdings Ein-Euro-Stücke aus. Das nenne ich mal einen Lauf. Sparstrümpfe genug gibt es ja gerade.

Von Andrea Posselt