Gifhorn

So manche technische Dienstleister, die bei Telefonanlagen in Behörden, Schulen oder Firmen die Warteschleifenmusik einstellen, haben bestimmt auch Hörgeräte oder ayurvedische Tinnitus-Therapien im Portfolio. In jüngster Zeit muss ich den Hörer auch vom Ohr weghalten, wenn ich bei Ärzten anrufe – und das nicht einmal beim HNO. Das Gute daran ist, dass man den Hörer auch gleich beiseite legen kann, ohne die Taste nach dem Lautsprecher suchen zu müssen. Aber weniger wäre manchmal doch mehr.

Von Dirk Reitmeister