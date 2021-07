Gifhorn

Jetzt weiß ich, was eine im wahrsten Wortsinn verfahrene Situation ist. Normalerweise ist mein Mann mit der Bahn unterwegs, wenn er fürs Wochenende von Berlin nach Wolfsburg kommt. Und auf Bahnhöfen kann ihm auch keiner was vormachen – ob kurzfristiger Gleiswechsel oder gut versteckte Fahrplanaushänge, er findet alles. Ich hingegen gehöre zu den Menschen, die sich über Zugverspätungen freuen, weil die Chancen dann höher stehen, dass sie trotzdem noch rechtzeitig das richtige Gleis finden. Nun musste mein Mann aber doch mal per Auto von Berlin nach Wolfsburg kommen. Ich wartete und wunderte mich, bis der Anruf kam, er seit jetzt auf der A7 in Richtung Bremen unterwegs und eben an der Ausfahrt Großburgwedel vorbei, da müsse er ja gleich da sein.

Von Christina Rudert