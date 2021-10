Gifhorn

Eine Mutter hat kürzlich aus Sorge und Angst um ihren Sohn in der Hansestadt Bremen ein ganzes Kino komplett lahmgelegt. Die Polizei ließ zur besten Primetime am Abend gleich elf Kinosäle räumen – und das nur, weil die aufgeregte Frau eine SMS ihres 16 Jahre alten Zöglings nicht aufmerksam durchgelesen hatte. Die besorgte 53-Jährige alarmierte die Ordnungshüter mit dem Hinweis, ihr Sohn habe ihr aus dem Kino geschrieben: „Hol mich bitte sofort ab, ich werde umgebracht.“ Damit nahm der Großeinsatz seinen Lauf: Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten an und suchten Eingangs- und Außenbereich des Kinos ab. Ohne Erfolg. Auch das Handy des Vermissten war nicht erreichbar. Der Sicherheitschef des Kinos reagierte umgehend und ließ sämtliche Kinosäle räumen. Erst als die Evakuierung abgeschlossen war, zeigte die Mutter der Polizei die SMS. Dort stand: „Musst mich nicht abholen. Werde rumgebracht.“ Das Kino prüft nun Regressansprüche gegen die Frau, die vermutlich zukünftig beim SMS-Lesen genauer hinschauen wird.

Von Uwe Stadtlich