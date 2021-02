Heiliger Vater, Maria, Mutter Gottes: War das gestern ein Wintertag oder war das keiner? Das letzte Mal so viel Schnee, Frost und Sonnenschein erlebt habe ich ungefähr am Neujahrstag 1981. Ich hatte bei meiner Tante in der Stadt übernachtet nach einer Silvesterparty. Die Wärmflasche in meinem Bett war extrem heiß, der Spaziergang am Neujahrsmorgen extrem cool, die Welt hat gelacht. Gestern musste mir ein Blick aus dem Bürofenster genügen. Aber ich hoffe, Sie haben das Lachen gehört, gelächelt und einmal tief durchgeatmet.

Von Jörg Rohlfs