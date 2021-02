Gifhorn

Na toll, etliche freie Tage und alle Restaurants, Cafés, Geschäfte sind dicht. Corona macht es nötig. Die erste Woche verbringe ich mit Aufräumen, Schlafen, Lesen, Ausprobieren neuer Rezepte. Die zweite Woche beginnt mit einem Schneewochenende. Fegen ist angesagt, Vögel füttern, und endlich ist das zu erledigen, was schon ewig schmort. Die dritte Woche startet mit Schnee in Massen, herrlich. Ein Spaziergang folgt dem nächsten. Muss dabei auch sein: Schneewanderung samt Kleinkind mit knallrotem Hagebutten-Tee im Rucksack und hinterher im weißen Schnee – schöner Kontrast. Mittags dann Pause im Sessel bei blauem Himmel auf der Sonnen-Terrasse, eingehüllt in dicker Decke, während keine zwei Meter entfernt Meise, Dompfaff, Rotkehlchen, Amsel und Sperling das ausgehängte Futter aufpicken. Freie Tage und alles ist dicht – macht nichts. Es gibt viel Schönes zu tun.

Von Hilke Kottlick