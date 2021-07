Gifhorn

Da ging die Mutterliebe wirklich etwas zu weit: Eine Französin, die für ihre 18-jährige Tochter die Abiturprüfung in Englisch schreiben wollte, ist dieser Tage in Paris auf der Polizeiwache gelandet. Die Frau versuchte, sich in einem Gymnasium in die Prüfung zu schmuggeln. Einer Aufsicht führenden Pädagogin fiel jedoch auf, dass es sich bei der 52-Jährigen nicht um eine Schülerin handeln konnte. Der Direktor des Gymnasiums alarmierte die Polizei – es sei „eine Mogelei im Gange“, teilte er den Ordnungshütern mit. Die übereifrige Mutter wurde abgeführt und auf ein Polizeirevier gebracht. Ob sie die Englisch-Abi-Prüfung bestanden hat, war dem Polizeibericht leider nicht zu entnehmen.

Von Uwe Stadtlich