Gifhorn

Kommt’s mir nur so vor oder schimpfen die Menschen gerade mal nicht so übers Wetter? Immerhin war’s tageweise ganz schön kühl im Juni und jetzt regnet es bestimmt mindestens schon seit zwei Wochen immer wieder heftig. Aber von „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“-Mäkelei keine Spur. Stattdessen eher: „Muss ja auch mal regnen.“

Ob tote Bäume und verbrannte Erde der Grund dafür sind? Oder die Idee, sich einfach den Spaß nicht verderben lassen zu wollen, auch nicht vom Wetter? Ich weiß es nicht.

Mich stört’s Wetter so gesehen auch nicht. Was nass wird, wird auch wieder trocken, hat ein kluger Mensch gesagt. Und so lange es Sommerregen ist, der fällt, ist sowieso alles okay. Oder nicht?

Von Jörg Rohlfs