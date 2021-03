Gifhorn

So viel Appetit wie, aber weniger Bewegung als im Sommer: Das ist eine gefährliche Mischung nicht nur für den Hosenknopf. Deshalb habe ich nun die Notbremse gezogen und übe mich in Verzicht. Um Erfolge nicht nur an Gürtellöchern abschätzen zu müssen, habe ich mir nach Jahren eine neue Waage angeschafft, um sie einmal wöchentlich um Rat zu besteigen. Doch nach sieben Tagen mühseligen und schmerzhaften Verzichts auf Schoki und Co. offenbarte die neue Verbündete eine Mischung aus Fantasielosigkeit und Untätigkeit. Das Miststück beharrte auf den Wert der Vorwoche. Nach der zweiten Woche dann ein erstes Einlenken: Die Waage zeigte weniger an. Doch ich bleibe misstrauisch ob ihrer Ehrlichkeit. Vielleicht will sie sich ja nur einschleimen – oder sie ahnt das Schicksal ihrer Vorgängerin, deren Starrsinn ihr damals noch sehr sehr leid tun sollte...

Von Dirk Reitmeister