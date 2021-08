Gifhorn

Pflanzen sind uns Menschen ähnlicher als ich dachte. Jedenfalls haben sie auch sehr verschiedene Bedürfnisse. Das habe ich an einer Grünpflanze gemerkt, die jetzt eher Braunpflanze heißen müsste. Mein Affenbrotbaum braucht nur alle paar Wochen einmal Wasser, dann aber in einer großen Menge. Mein Einblatt hat mir übel genommen, dass ich es im Eifer des Gefechts – muss ja immer alles schnell gehen – mit dem Affenbrotbaum verwechselt und den Blumenkübel bis zum Rand mit Wasser gefüllt habe. Nun sind die grünen Blätter braun. Weil dieses Einblatt aber schon eine ganze Menge an pflegerischem Missgeschick über sich ergehen lassen musste und sich immer wieder aufgerappelt hat, warte ich jetzt mal einfach ab. Vielleicht so über den Winter.

Von Christina Rudert